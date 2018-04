“A ideia do festival, que se realizou pela primeira vez no ano passado, em Oeiras, foi sempre a de acontecer fora dos grandes centros urbanos, como Lisboa e Porto, e, este ano, além de Oeiras, acontece, para já, em Évora, e estamos a projetar levá-lo ao Norte”, disse hoje à agência Lusa Nuno Sampaio, programador do festival.

Em Oeiras, os concertos realizam-se nas três freguesias do concelho e, em Évora, o Teatro Garcia de Resende vai ser palco único para os quatro concertos previstos.

O guitarrista José Manuel Neto, que no ano passado editou o primeiro álbum em nome próprio, abre o festival em Oeiras, na quinta-feira, no Auditório Municipal Eunice Muñoz, um concerto para o qual convidou o fadista Pedro Moutinho.

No dia seguinte, António Chainho, embaixador da iniciativa, abre o festival em Évora, com um recital para o qual convidou o músico Rão Kyao, com quem tem colaborado regularmente.

António Chainho, apresentado por Nuno Sampaio como “embaixador do som”, abriu no ano passado, em Oeiras, o festival, com um recital, que contou com a participação do músico Kepa Junkera.

Quanto à escolha de Évora, é justificada “pela monumentalidade e a dinâmica cultural”, que vive atualmente a capital alto-alentejana.

O cartaz em Évora, além de António Chainho, na sexta-feira, inclui Mafalda Veiga, no sábado, José Manuel Neto com Pedro Jóia, no dia 13 e, no dia seguinte, os Dead Combo, sempre às 21:30, e no Garcia de Resende.

Em Oeiras estão previstos nove espetáculos, com António Zambujo em dois concertos no mesmo dia.

José Manuel Neto abre, na quinta-feira, e, no dia seguinte, Mafalda Veiga apresenta “Crónicas da intimidade de uma guitarra azul”, no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, e, no sábado, atua, no Auditório Eunice Muñoz, em Oeiras, Luísa Amaro, que antecipará alguns temas do seu próximo álbum, a sair ainda este ano.