As semifinais e a grande final do concurso Eurovisão do próximo ano vão realizar-se na cidade de Roterdão, nos Países Baixos, anunciou hoje a organização.

“Roterdão foi selecionada como cidade anfitriã do 65.º Festival Eurovisão da Canção depois de uma corrida renhida com a cidade de Maastricht. O concurso vai decorrer nos dias 12, 14 e 16 de maio de 2020″, pode ler-se no comunicado da União Europeia de Radiodifusão (EBU, na sigla em inglês). No mesmo documento, o supervisor executivo da EBU para a Eurovisão, Jon Ola Sand, afirmou que “Roterdão mostrou um entusiasmo e compromisso fantásticos e tem as condições certas para acolher delegações de mais de 40 países em maio”. Os Países Baixos ganharam o direito de organizar a Eurovisão depois de vencerem a edição de 2019, em Israel, com o tema “Arcade”, interpretado por Duncan Laurence. Esta foi a quinta vez que aquele país venceu o concurso, depois dos triunfos em 1957, 1959, 1969 (‘ex aequo’ com Espanha, Reino Unido e França) e 1975. Continuar a ler A final do concurso foi disputada pelos 20 países escolhidos nas semifinais, 10 em cada semifinal, pelos denominados “Cinco Grandes” (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e pelo país anfitrião (Israel). Portugal falhou a passagem à final, com o representante português, Conan Osíris, e a canção “Telemóveis”, a não passar da primeira semifinal. Portugal participou a primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015, Portugal falhou a passagem à final. Em 2017, pela primeira vez, Portugal venceu o concurso, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composta por Luísa Sobral. Por ter vencido em 2017, no ano passado Portugal foi país anfitrião. Há um ano, em Lisboa, Israel sagrou-se vencedor do Festival Eurovisão da Canção com tema “Toy”, interpretado por Netta. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.