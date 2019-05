Hoje, numa entrevista ao site Espalha Factos, o intérprete português explicou o porquê de se sentir assim "chateado". "Uma data de coisas que nós definimos (...) não apareceu", contou.

Conan Osiris queixou-se também da falta de luz e do áudio nos ensaios técnicos, que visam a afinação da iluminação, som, coreografia e figurinos das delegações. "[Do] primeiro ensaio para agora, já pedimos mais luz. E especificámos tudo o que queríamos (...). Ainda por cima, para ajudar à festa, o áudio não foi aquele com que tínhamos feito o soundcheck e então todo este conjunto de situações fez com que nós achássemos que o ensaio estava ganda m****. O mix que ouvimos era diferente do que tínhamos arranjado".

Veja aqui o vídeo do ensaio:

Questionado sobre a descida nas bolsas de apostas, recorde-se que Portugal chegou a integrar o top10 e está agora na 18º posição, Conan manteve o tom que já nos tem habituado: "Cagari cagaró!". "Estamos a lidar bué bem", sublinhou.

Os próximos ensaios serão já ensaios gerais e acontecem a partir da próxima segunda-feira, 13 de maio.

A 64ª edição do Festival Eurovisão da Canção vai decorrer no Centro Internacional de Convenções em Telavive, com as semifinais agendadas para os dias 14 e 16 de maio e a cerimónia da final do concurso musical a 18 de maio.

Telavive acolherá pela primeira vez o evento e, segundo a organização, foi escolhida num processo no qual eram também candidatas as cidades de Jerusalém e Eilat.

Israel recebe o Festival Eurovisão da Canção em 2019 depois de ter vencido a edição deste ano, em Lisboa, com o tema "Toy", interpretado por Netta Barzlilai.