"Saudade, saudade" chegou a estar no 13.º lugar, ao terminar a segunda semifinal, mas ocupa agora a 15.ª posição, de acordo com o site Eurovision World, que agrupa as principais casas de apostas.

Portugal tem oscilado entre o 11.º e o 12.º lugar, posto que ocupava até há umas horas, nas últimas semanas.

A 15 de abril, Maro conseguiu o melhor lugar nas casas de apostas, um 10.ª lugar.

Os grandes favoritos à vitória da edição da Eurovisão deste ano, que tem palco em Turim, são os ucranianos Kalush Orchestra. Reino Unido (com Sam Ryder , “SPACE MAN” ) e Suécia (Cornelia Jakobs, “Hold Me Closer”) encerram o pódio.

A grande final acontece este sábado e a gala terá transmissão na RTP 1, pelas 20h00.

Itália ganhou o direito de organizar este ano o Festival depois de vencer a edição de 2021, nos Países Baixos, com a canção “Zitti e buoni”, interpretada pelos Måneskin.

