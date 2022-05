Já são conhecidos todos os temas que vão à grande final da 66.º Festival Eurovisão da Canção, que decorre no sábado e para a qual Portugal carimbou o passaporte na terça-feira, na primeira semifinal do concurso. Recorde aqui as 25 canções finalistas.

Os finalistas da segunda semifinal Esta noite, apuraram-se os representantes da Bélgica, República Checa, Azerbeijão, Polónia, Finlândia, Estónia, Austrália, Suécia, Roménia e Sérvia. Jérémie Makiese - Miss You (Bélgica) We Are Domi - “Lights Off (República Checa) Nadir Rustamli - “Fade To Black” (Azerbaijão) Ochman - “River” (Polónia) The Rasmus - “Jezebel” (Finlândia) Stefan - “Hope” (Estónia) Sheldon Riley - “Not The Same” (Austrália) Cornelia Jakobs - “Hold Me Closer” (Suécia) WRS - "Llámame" (Roménia) Konstrakta - “In Corpore Sano” (Sérvia) Os finalistas da primeira semifinal Na primeira semifinal, que decorreu esta terça, tinham sido selecionados: Portugal, Ucrânia, Suíça, Arménia, Islândia, Lituânia, Noruega, Grécia, Moldávia e Países Baixos. Maro - "Saudade, saudade" (Portugal) Kalush Orchestra - "Stefania" (Ucrânia) Rosa Linn - "Snap" (Arménia) Amanda Georgiadi Tenfjord - "Die Together" (Grécia) Marius Bear - "Boys Do Cry" (Suíça) Subwoolfer - "Give That Wolf A Banana" (Noruega) Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - "Trenulețul" (Moldávia) S10 - "De Diepte" (Países Baixos) Systur - "Með Hækkandi Sól" (Islândia) Monika Liu - "Sentimentai” (Lituânia) Os 'big-5' França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e o país anfitrião, Itália, os chamados “Big Five”, têm lugar assegurado na final, uma vez que são os países com maior contribuição financeira para o evento. Mahmood & BLANCO - “Brividi” (Itália) Alvan & Ahez - “Fulenn” (França) Chanel - “SloMo” (Espanha) Sam Ryder - “SPACE MAN” (Reino Unido) Malik Harris - “Rockstars” (Alemanha) Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram