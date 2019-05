Conan Osiris fez, este domingo, o seu primeiro ensaio em Telavive. O representante nacional ao Festival Eurovisão da Canção aparece em palco com João Moreira, o seu bailarino, ambos vestidos de verde. Depois de se ter mostrado de preto na primeira semifinal do Festival RTP da Canção e de ter ido de branco na grande final, a cor da sua indumentária era aguardada com expectativa e intérprete de "Telemóveis" volta a ser vestido pelo estilista Luís Carvalho.

À semelhança de outras edições, a organização divulgou também um vídeo, com menos de um minuto de duração, do primeiro ensaio. Nele é possível ver que nos ecrãs LED mostram imagem de rosas vermelhas e, escreve o Diário de Notícias, que as cores da bandeira portuguesa vão ser refletidas no palco.

Os ensaios para a edição deste ano começaram este domingo. Cada país ensaia duas vezes antes do ensaio geral, espetáculos para a família e semifinais. O próximo ensaio de Conan Osiris acontece na próxima quinta-feira, 9 de maio, e terá a duração de 20 minutos. No site da Eurovisão pode consultar todos os horários, bem como os vídeos e imagens resultantes.

"Telemóveis" está em 14.º lugar nas bolsas de apostas para vencer a Eurovisão, sendo o primeiro lugar ocupado pela Holanda com o tema "Arcade", de Duncan Laurence.

Este ano, o Festival Eurovisão da Canção decorre em Israel e é organizado pela União Europeia de Radiodifusão (EBU, sigla em inglês) em parceria com a KAN.