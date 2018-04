Cláudia Pascoal e Isaura, representantes de Portugal no Festival Eurovisão 2018, já gravaram o videoclipe oficial de "O Jardim".

Depois de várias partilhas da dupla nas redes sociais, a RTP lança as primeiras pistas do que vai ser o vídeo e confirma que este será lançado no final de abril.

A estação pública acrescenta ainda que "não foi gravado para ser chroma - ao contrário do que possa parecer à primeira vista - e vai ter convidados muito especiais".

Veja os bastidores da gravação do vídeo que representará Portugal na Eurovisão.

Recorde-se que o postal de apresentação da participação lusa foi gravado a bordo do navio-escola Sagres, embarcação icónica da Marinha Portuguesa.

A canção “O Jardim” foi a grande vencedora do Festival da Canção 2018, reunindo as preferências do júri e do público. Composta por Isaura e interpretada por Cláudia Pascoal, “O Jardim” tem acesso garantido à Grande Final do Festival Eurovisão da Canção, uma vez que Portugal é o país anfitrião do concurso musical graças à vitória de Salvador Sobral em 2017, em Kiev.

"O Jardim’"será a oitava canção a alinhar no palco da Final da Eurovisão a 12 de maio.

Para a 63.ª edição do Festival, realizado pela União Europeia de Radiodifusão (EBU, na sigla em inglês) em parceria com a RTP, em Lisboa, são esperados mais de dois mil profissionais relacionados com a iniciativa e 1.500 jornalistas, além de 30.000 fãs e visitantes.

A Altice Arena, no Parque das Nações, será, a 08, 10e 12 de maio, o palco das semifinais e da final do concurso, disputado por 43 países. De acordo com a RTP, "os bilhetes para os três espetáculos da Grande Final do Festival Eurovisão da Canção 2018 já se encontram esgotados". A final será transmitida em direto pela RTP1.

A partir de 4 de maio, a Praça do Comércio irá transformar-se na Eurovision Village (aldeia da Eurovisão), que estará de portas abertas diariamente até 13 de maio, entre as 15:00 e as 23:00, e onde haverá espetáculos ao vivo, um ecrã gigante onde serão transmitidas em direto as semifinais e a final, animação de rua e outras atividades. A festa irá fazer-se também numa discoteca na zona ribeirinha, que toma o nome de Eurovision Club.