A 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção foi cancelada, mas no dia em que deveria decorrer a final, realiza-se um espetáculo, o “Eurovision: Europe Shine a Light”, que junta os cantores que deveriam representar os 41 países concorrentes deste ano.

Ao espetáculo juntam-se também “artistas conhecidos de edições anteriores da Eurovisão”, convidados a participar “na ligação da Europa através de canções familiares do passado, interpretadas em locais icónicos”.

Se não quer perder este momento único na história da Eurovisão, não se esqueça de acompanhar a emissão na RTP1, a partir das 21h00.

Aproveitando o mote do espetáculo, seguimos para mais um?

Espetáculos

Festival de Ciência Online

A que horas: 16h00

Onde: No site da Ciência Viva e no canal de YouTube do Pavilhão do Conhecimento.

Nota: A fim de comemorar o Dia Nacional dos Cientistas, o Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva decidiu organizar o Festival de Ciência Online. Nela assistir-se-ão a conversas entre cientistas, visitas virtuais e algumas demonstrações. Sendo adequado para crianças, este pode ser um programa para uma boa tarde em família. Saiba aqui mais informações.

______

Online Comedy Night

A que horas: 19h30

Onde: No Facebook do Selina (Secret Garden Lisbon)

Nota: Seria um sábado à noite sem um espetáculo de comédia? Nos tempos que correm, rir faz falta. Por isso, sugerimos este set de stand-up organizado pelo Secret Garden Lisbon, que contará com a participação de quatro comediantes lisboetas. Se quiser rir por um bocado e terminar o dia de bom humor, este pode ser um programa a considerar.

Compras

Treddy Market

A que horas: 10h00

Onde: No site do Treddy Market, que pode ser consultado aqui.

Nota: Unindo empreendedores e produtores, são mais de 120 expositores, que podem ser explorados neste mercado online. Se precisa de comprar alguma coisa e não sabe onde a encontrar, talvez possa fazê-lo aqui. Mas tenha atenção, tratando-se de um mercado Pop-up, só estará disponível até às 22h00 de domingo. Saiba mais informações aqui.

Conversas

Conversa sobre a peça “Alma”, de Gil Vicente

A que horas: 18h00

Onde: Numa conta Zoom, cuja inscrição tem de ser feita aqui

Nota: A RTP2 vai passar hoje a peça de Gil Vicente, com registos videográficos de espetáculos produzidos pelo Teatro Nacional São João. Horas antes de a peça ser exibida, estarão à conversa: o encenador Nuno Carinhas, o dramaturgista Pedro Soares e alguns atores. Se quiser juntar-se à conversa, que funcionará em género de prólogo, não se esqueça de fazer a sua inscrição.

Concertos

Mariza Live

A que horas: 21h45

Onde: No canal de YouTube da NOS, assim como no canal 17 da NOS

Nota: Esta noite, Mariza irá cantar ao vivo a partir do Teatro da Trindade, diretamente para a casa dos portugueses. Esta iniciativa organizada pela NOS não terá qualquer custo — o objetivo é proporcionar um momento de união, através da música. Se nunca foi a um concerto de Mariza, aqui terá a oportunidade para o fazer. Mas, claro, virtualmente.

Teatro

Visualização da peça “Bodas de Sangue”

A que horas: 16h00

Onde: No Facebook do Teatro do Noroeste

Nota: No âmbito da iniciativa “Sofá de Cena”, o Teatro Noroeste - Centro Dramático de Viana do Castelo irá disponibilizar na sua página de facebook, a famosa peça espanhola, “Bodas de Sangue”, de Frederico García Lorca. Se não quer perder este espetáculo, não se esqueça, começa às 16h00.