Soltou as suas primeiras rimas de improviso ali pelos lados da linha de Sintra, era muito nova. No ouvido levava os Black Company, os Da Weasel ou o Boss AC. Diz, por isso, ser uma filha do hip-hop tuga.

Em 2009 muda-se para Angola. Primeiro para Lobito, em Benguela, dois anos depois para Luanda. É lá que em 2013 edita “Rainha Ginga Do Rap”, a sua primeira obra discográfica. Antes já tinha participado em várias mixtapes – cá e lá — e podíamos ouvi-la, todos os domingos, no programa Beatbox, com a sua assinatura, na Rádio Luanda.

Eva Rap Diva atuou no ano passado em Lisboa no festival Vodafone Mexefest e este ano integrou a Guerrilha Cor de Rosa, liderada pela amiga de há vários anos Capicua, no Red Bull Music Culture Clash. Com “Eva”, trabalho agora editado em Portugal, regressa para conquistar, com a sua lírica e atitude, o país que também é seu.

"Não gosto do termo rap no feminino se for de uma forma pejorativa, mas se for no sentido de união e em prol das mulheres no rap por mim não há problema"

Li que não gostas do cunho "rapper no feminino", é verdade? Porquê?

Não tenho problemas com esse cunho. Nós não devemos separar homens e mulheres no hip-hop, nem no rap, nem em nada na vida. Mas sabemos que quando existem minorias, e essas minorias de alguma forma são menos privilegiadas, é bom que elas estejam unidas para lutarem pelos seus direitos, pelo seu espaço e pela sua afirmação. Não gosto do termo rap no feminino se for de uma forma pejorativa, mas se for no sentido de união e em prol das mulheres no rap por mim não há problema.

Há essa união na música ou no rap cantado por mulheres?

Depende de que território estiver a falar. Acho que existem poucas mulheres...

Saltamos então para a pergunta seguinte, que era essa...

Então, unir o pouco é complicado. Mas até é mais do que isso. Falar em união pode não ser representativo. Ainda. No mercado português, que conheço bem, sinto-me bastante à vontade com as poucas artistas que fazem rap em Portugal. A Capicua é uma das minhas melhores amigas. De vida, não é só da música. Já há uns bons anos, talvez mais de dez. Em Angola também existem algumas artistas que são unidas. Outras menos, porque o hip-hop também tem dessas coisas, aquela cena do beef... Mas [no geral] não estamos em fase de estar umas contra as outras, mas sim unidas. Zelo, sempre que posso, por isso.

Tu consideras-te uma filha do hip-hop tuga.

Sou! Fui parida e nascida pelo hip-hop tuga como artista.

Tu começas a soltar as primeiras rimas muito nova. Tinhas o quê, 12 anos?

Sim, sim.

Onde, com quem e através de que influências?

Eu comecei a ouvir rap na margem sul, na Arrentela, onde vivia na altura. Black Company, Boss AC... Bebi muito também do rap da margem sul, Chullage e por aí adiante. Só que aos 11/12 anos mudei-me para Lisboa, para a linha de Sintra. Benfica, vá. E começo a estudar na Amadora, onde, na minha escola, havia muitos MCs e rodas de freestyle. Na margem sul também havia, mas onde me afirmei e decidi que era mesmo isto o que queria e onde senti aquela energia do hip-hop e do rap foi na Amadora. Antes já escrevia e já brincava às rimas com o meu irmão. Irmão/primo, o Rúben. Um ano mais novo que eu. Ao longo dos anos fui participando em alguns concertos, sempre a fazer freestyle. Mais tarde, participei no álbum do Ryhmman, o primeiro álbum de rap que saiu na Guiné-Bissau e foi gravado em Portugal. Depois participei na reedição do "Praticamente" do Sam The Kid, na Incendiários Mixtape e noutra do DJ Cruzfader. Mas tudo sem grande periodicidade no que toca a gravações ou [preocupação] em fazer obra discográfica. A primeira coisa que editei ["Rainha Ginga Do Rap"] saiu em 2014, em Angola, e felizmente foi muito bem recebida. Depois continuei, até hoje e, graças a Deus, com tudo a correr muito bem.

"Eva". Porquê este título para o álbum?

Não fiz nenhuma música dedicada à minha avó [Eva], porque ainda não consegui. Infelizmente. Dedico-lhe coisas todos os dias, falo com ela a toda a hora, mas ainda não consegui ter a grandiosidade a nível de composição para lhe fazer uma música. Ainda não consegui expor numa música tudo o que lhe tenho a dizer. Mas a verdade é que a minha primeira obra discográfica chamou-se "Rainha Ginga Do Rap" e houve um dia em que ela perguntou porque é que dei o nome da Rainha Ginga ao disco, e quando é que daria o dela... E na altura pensei que talvez tivesse sido melhor dar o nome da minha avó, que é uma pessoa para mim muito especial. Por isso, neste, decidi fazê-lo. Eva, pela minha avó, mas também por minha causa, porque [nele] fiz tudo à minha maneira, dentro do que achava que tinha de fazer, sem medos do que as pessoas fossem pensar se falasse sobre isto ou aquilo ou optasse por uma ou outra sonoridade.

Antes de pegar nessa Eva "sem medos", como é a relação com a tua avó? São muito próximas, já deu para perceber.

Sou a neta mais velha, entre sete netos, e fui a primeira menina. Ela é uma cota assim muito para a frente. Foi muito rigorosa na educação dos filhos, mas quando chegou na altura de ser avó disse: 'já vos eduquei a vocês, aos meus netos não tenho de educar'. Então, em casa costumamos brincar e dizer que a avó é do gangue. Porquê? Porque, desde miúdos, sempre que havia alguma coisa podíamos falar com ela e expor tudo. Estava a par de todos os segredos e de todas as maracutaias que fizéssemos. Jamais contaria, pelo contrário. No máximo iria defender-nos e encobrir-nos. Porque ela é do gangue. Eu levo a avó para o Bairro Alto e para concertos. Vai comigo ao sushi ou ao indiano e sei qual é o vinho que ela gosta. Tem WhatsApp, Skype e Facebook. E tem setenta e tal anos. A nossa relação é assim, cúmplice. Quando há algum problema, sou a primeira pessoa a quem ela liga e vice-versa. Sou a neta galinha. Quando há algum problema com a minha avó, o mundo para.

"Angola é, para mim, um desafio diário"

"Sem medos" e sem filtros? Dizes o que pensas?

Tento, pelo menos. É muito difícil dizer o que se pensa, é muito mais fácil dizer o que pensamos que os outros pensam...

Ou o que pensamos que os outros querem ouvir...

Ou o que os outros pensam que nós devemos dizer, né [não é]? Isto é um trabalho diário e todos os dias temos de saber qual é o nosso eixo e não sair dali. Porque o mundo parece que nos puxa sempre para os outros caminhos. Mas sim, tento sempre dizer aquilo que penso e ser fiel àquilo que sou, que gosto e que acho correto.