A outra das propostas, na tarde do primeiro dia, é um concerto de órgão por Sérgio Silva, na Sé de Évora, que se repete na quinta-feira, à mesma hora, na Igreja de São Francisco, dia em que está programado um concerto de cravo por Miguel Jalôto, na Igreja de S. Vicente.

Para sexta-feira, estão reservados um recital de órgão de Alice Rocha, na Igreja do Espírito Santo, e, na Igreja dos Lóios, um concerto, a oito vozes, dedicado à música vocal ‘a cappella’.

No sábado, de manhã, um restaurante local acolhe um recital de música como terapia, pelo flautista Benny Aghassi e pelo cravista Miguel Jalôto, e, ao início da noite, na Igreja da Misericórdia, tem lugar o espetáculo “As Quatro Estações” de Vivaldi, novamente protagonizado por Benny Aghassi e também pela violinista Dima Smirnoff.

O repertório do concerto de encerramento do FIMÉ, no domingo, às 19:00, na Direção Regional de Cultura do Alentejo, é dedicado a Bach, com a participação de 20 músicos, de entre os quais as sopranos Mónica Monteiro e Maria Valdmaa, as mezzo-sopranos Åsa Olsson e Elsbeth Gerritsen e os tenores William Knight e João Moreira.

O festival é apoiado pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e é um projeto em desenvolvimento no âmbito do programa europeu CHEBEC, da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) e do Núcleo Empresarial da Região de Évora (NERE).

Já o Artes à Rua arrancou a 13 de julho e, até 05 de setembro, integra quase 100 espetáculos, de várias áreas artísticas, contando com cerca de 300 participantes, de 12 países.