«O vulcão que erguera Taratua das profundezas do Pacífico já dormia há meio milhão de anos. Ainda assim, muito em breve», pensou Reinhold, «a ilha será banhada por um fogo muito mais intenso do que as chamas que testemunharam o seu nascimento.» Olhou em direção à plataforma de lançamento, e o seu olhar escalou a pirâmide de andaimes que ainda cercava a Colombo. Sessenta metros acima do solo, a proa da nave apanhava os últimos raios do Sol poente. Esta seria uma das últimas noites que ela veria: brevemente estaria a flutuar no eterno dia do espaço.

Aqui, por baixo das palmeiras, no cume da crista rochosa da ilha, o silêncio imperava. O único som do Projeto era o queixume esporádico de um compressor de ar, ou o grito indistinto de um dos operários. Reinhold aprendera a gostar destas palmeiras amontoadas: ao anoitecer, vinha quase sempre para ali para contemplar o seu pequeno império. Entristecia-o pensar que seriam reduzidas a átomos quando a Colombo se erguesse em direção às estrelas, envolta numa fúria flamejante.

A dois quilómetros dos recifes, o James Forrestal com os seus holofotes vasculhava as águas escuras. O Sol agora já desaparecera completamente, e a rápida noite tropical vinha de este a correr. Reinhold perguntou-se, com um ligeiro sarcasmo, se o porta-aviões esperava encontrar submarinos russos tão perto da costa.

Pensar na Rússia fez com que se lembrasse, como sempre, de Konrad e daquela manhã na desastrosa primavera de 1945. Passaram mais de trinta anos, mas a memória daqueles últimos dias, quando o Reich se desintegrou sob as ondas do Este e do Oeste, nunca se desvanecera. Ainda conseguia ver os olhos azuis e cansados de Konrad, e a barba dourada por fazer no seu queixo, quando apertaram as mãos e se despediram na cidadezinha prussiana arruinada, enquanto uma torrente ininterrupta de refugiados passava por eles. Fora uma despedida que simbolizava tudo o que acontecera desde então com o mundo: a divisão entre o Este e o Oeste, uma vez que Konrad escolhera a estrada para Moscovo. Reinhold tinha-o considerado um tolo, mas agora já não tinha tanta certeza.