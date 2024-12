Organizada por um dos maiores colecionadores de puzzles do mundo, esta exposição reúne alguns dos puzzles mais extraordinários e desafiantes já criados. Através de temas fascinantes, como A Volta ao Mundo, A Arte, Nova Iorque, O Cinema e A Música, os visitantes podem embarcar numa viagem visual e cultural.

A exposição principal, “Volta ao Mundo em 80 Puzzles”, estará em destaque na emblemática Sala Joana Baldaya, no Palácio Baldaya. "Aqui, cada puzzle é uma janela para culturas e paisagens distantes, um convite para revisitar memórias de viagens ou sonhar com novos destinos", refere a Junta de Freguesia no site.

Na Sala do Desembargador é possível mergulhar em obras-primas de artistas imortais como Van Gogh, Monet, Picasso e Da Vinci em puzzles. Já na sala Nobre o tema é a magia de Nova Iorque, a cidade que nunca dorme.

No Cine-Teatro Turim o tema são puzzles inspirados nos cartazes mais memoráveis da sétima arte. Entre eles, um dos maiores e mais raros puzzles do mundo, dedicado à lendária saga “Star Wars”.

No Auditório Carlos Paredes o tema é Música. Uma celebração das melodias que marcaram gerações, transformadas em composições visuais.

Além da exposição aberta até dia 29 de janeiro das 9h às 22h com entrada livre, existem ainda eventos de montagem para equipas e participantes individuais.

Para estes eventos a inscrição é obrigatória e pode ser feita aqui.