No ano em que se celebra o 90.º aniversário dos famosos tijolos coloridos, esta é agora a maior loja certificada na Europa Ocidental.

A loja tem "550 metros quadrados, dos quais mais de 250 de área útil, totalmente dedicados a este universo, com a garantia de experiências de brincadeira imersivas físicas e digitais".

"Os visitantes podem descobrir um mundo único de peças e tijolos inseridos numa decoração com modelos e mosaicos 3D LEGO únicos em toda a loja, trazendo a cultura portuguesa à vida em verdadeira forma de LEGO", lê-se no comunicado divulgado.

"Na loja do Centro Colombo, é possível encontrar uma mesa de storytelling, em que os fãs podem espreitar os bastidores do processo de design da marca, através de áreas interativas com ecrãs que transmitem entrevistas, enquanto têm os sets em questão à sua frente", é também referido.

O novo espaço tem ainda "um estúdio de personalização, no qual se tem a oportunidade de fazer uma recordação da visita à loja, como como uma minifigura icónica da Fábrica de Minifigure LEGO — é possível escolher entre uma variedade de cabeças minifiguras, cabelos e chapéus, torsos, pernas e acessórios".

A loja disponibiliza ainda produtos exclusivos, bem como "ofertas regulares em compras, desafios e eventos de construção, e a possibilidade de os compradores se registarem para terem possibilidade de receber alguns sets mais cedo".

Para celebrar a abertura do espaço, os clientes vão ter direito a "um presente especial, único nesta loja, para compras a partir de 125€".