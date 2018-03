A fadista portuguesa Ana Moura atua em abril em sete cidades norte-americanas, no âmbito da digressão "Moura", título do seu mais recente trabalho, editado em 2015 e que tem apresentado ao vivo em vários países.

A digressão “Moura”, “na estrada há mais de um ano e que só em 2017 contou com mais de 80 concertos”, inclui espetáculos em Vienna, no estado norte-americano da Virgínia (a 04 de abril), em Nova Iorque (05), em Boston (06), em New Bedford (07), em Minneapolis (09), em Chicago (10) e em São Francisco (de 12 a 15), de acordo com o agenciamento da artista num comunicado hoje divulgado.

Até lá, a fadista tem espetáculos agendados em França (Paris no sábado), Luxemburgo (Mondoof-les-Bains no domingo), em Espanha (Ferrol a 10 de março, Pontevedra a 11 e Madrid a 15) e em Portugal (na Figueira da Foz a 31 de março).

De acordo com o agenciamento da fadista, a digressão deste ano inclui ainda espetáculos na Suécia, na Polónia, no Brasil, em Israel, na Suíça e na Austrália.

Ana Moura editou o primeiro álbum em 2003,”Guarda-me a vida na mão”, ao qual se seguiram outros como “Aconteceu” (2004), “Para além da saudade” (2007), “Leva-me aos fados” (2009) e “Desfado” (2012), “o disco português mais vendido da década e que se mantém na tabela dos discos mais vendidos em Portugal desde o seu lançamento”.

“Moura”, editado no final de 2015, “é tripla platina”.