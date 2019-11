"Não compreendo como a Flip 2020, maior festa literária do Brasil, escolhe Elizabeth Bishop como homenageada-tema. No momento que o Brasil vive, é a mensagem oposta do que seria preciso. Uma poeta estrangeira que morou no Brasil olhando-o do alto do seu horror às massas, que apoiou com alívio o golpe militar de 1964", escreveu na rede social Facebook a escritora e jornalista portuguesa Alexandra Lucas Coelho.

"Não ponho em questão Bishop como poeta, (...) que isso fique muito claro. Mas escolhê-la como figura da maior festa literária do país justamente quando o Brasil mais precisa de afirmar a potência, a beleza, a liberdade dos seus criadores, logo quando os nostálgicos da ditadura, agora no poder, ameaçam a criação diariamente, parece-me o maior tiro no pé. Insultuoso mesmo", concluiu a autora lusa.

Bishop será a primeira autora estrangeira homenageada pela Flip desde a sua criação, em 2003.

"Não é uma coincidência que Liz Calder, uma das forças criadoras da Flip, tenha encerrado a edição deste ano com a leitura de um poema dela. Bishop está na nossa lista de possíveis autores homenageados há mais de dez anos", informou o diretor artístico da festa, Mauro Munhoz, em comunicado.

Segundo Munhoz, a escritora norte-americana cumpre na perfeição a missão originária da homenagem, mais atual do que nunca em 2020: "Fazer a rica experiência da arte brasileira ser mais bem reconhecida em qualquer lugar do mundo".