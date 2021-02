“Wednesday” irá acompanhar os anos de escola de Wednesday, na Nevermore Academy, enquanto a jovem procura “dominar as suas emergentes capacidades psíquicas, parar uma onda de mortes que tem aterrorizado a cidade local e resolver um mistério sobrenatural que envolveu os seus pais há 25 anos”, avança a Vulture.

De acordo com a mesma publicação, a série terá oito episódios e terá também Burton como produtor-executivo.

Esta não é a primeira vez que o nome de Tim Burton surge associado a um projeto em torno da “Família Addams”. Em 2010, foi anunciado que o realizador seria responsável por um filme em stop-motion baseado nos desenhos de Charles Addams, autor da banda desenhada que deu origem à série dos anos 60 e depois aos filmes dos anos 9

Desconhece-se, para já, o elenco ou que a atriz encarnará a personagem. Christina Ricci interpretou Wednesday nos filmes de ação ao vivo “The Addams Family (1991)” e “The Addams Family: The Tradition Continues (1993)”. Mais recentemente, Chloë Grace Moretz deu vida à personagem no filme de animação “A Família Addams (2019)”.

A última produção com o selo de Burton, uma nova versão de “Dumbo”, da Disney, estreou nos cinemas em março de 2019 com Eva Green, Colin Farrell e Danny DeVito. Além da série para a Netflix, o realizador está a trabalhar no “Beetlejuice 2”, uma sequela do filme de 1988 protagonizado por Michael Keaton.