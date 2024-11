"Uma triste despedida para Beth, a companheira muito querida da Rainha, que trouxe tanta alegria, seja em caminhadas, ajudando em tarefas oficiais ou aninhada perto do fogo", anunciou a família nas redes sociais.

Carlos III e a rainha Camila são conhecidos apreciadores da raça Jack Russell e a rainha apoia várias instituições de caridade relacionadas com animais. As cadelas do casal Bluebell e Beth foram ambas adotadas no Battersea Dogs and Cats Home uma instituição de caridade apoiada pela monarca.

Segundo o jornal britânico Independent acredita-se que Beth tenha tido um tumor complexo e teve que ser eutanasiada durante o fim de semana. Peter Laurie, presidente-executivo da Battersea Dogs & Cats Home, relembrou as “boas lembranças” da visita de Beth à instituição acompanhada pela Rainha Camila.

“Estamos muito tristes por saber que Beth, a cadela resgatada de Sua Majestade, infelizmente faleceu”, disse ao jornal.

Camila tinha adotado a cadela em 2011, ainda bebé, com apenas três meses e juntas visitaram vezes a instituição ao longo dos anos. Bluebell foi adotada apenas uns meses depois.

Beth e Bluebell são uma parte tão especial da vida da monarca que apareceram desenhadas com motivos dourados no vestido de coroação, em 2023 e apareceram na capa da revista Country Life em 2022.