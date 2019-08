“Eu volto, não só pelo retiro, volto porque me apaixonei pelas pessoas. Elas são tão generosas. Apaixonei-me pela cultura, pela comida, pelo oceano, por tudo. É como voltar atrás no tempo, com todas as coisas que amamos sobre família e amigos. Há aqui qualquer coisa de muito especial e diferente, que eu não encontrei em lado algum em todas as minhas viagens”, salienta.

Natural da ilha Terceira, Sandra Canto experimentou as aulas de yoga e pilates no tapete, em 2016, e há dois anos que integra também o retiro junto com os turistas.

Diz que a aula tem benefícios para o corpo e para a mente e que é tão divertida que faz exercício sem dar por isso, ainda que no dia seguinte sinta dores.

“A primeira aula que eu tive com a Joana foi no jardim da Praia da Vitória. Eu estava a passar uma fase complicada da minha vida e aquela aula fez com que eu descobrisse o que eu queria verdadeiramente para a minha vida”, conta.

Joana Meneses saiu dos Açores com dois anos, quando os pais decidiram emigrar para o Canadá, mas os verões eram passados com frequência na terra natal e nunca perdeu o contacto com as raízes e com a língua.

“Sinto-me muito abençoada. O meu pai era tanto chegado à sua terra, à sua Terceira, que nunca deixou os filhos esquecerem a sua língua, a sua cultura, a sua família… E é por causa disso que eu agora posso voltar. Tenho amigos desde a infância, que acreditam muito neste programa. É a única maneira de eu poder fazer isto, porque isto dá muito trabalho”, apontou.

É numa mistura de português e inglês que conta como teve a ideia de criar o retiro na ilha Terceira, em 2015, numa ida à praia da Riviera, na Praia da Vitória, com o pai, que veio a falecer pouco depois com cancro.

“No verão, é sol e mar, mas no inverno fica um bocadinho mais frio, não se pode estar sempre na praia. Nesse dia, com o meu pai, eu disse: mas porque é que eu não posso vir nos verões e trazer pessoas para a minha terra”, relata.

Quando regressou aos Estados Unidos, falou com amigos surfistas e desenhou as pranchas insufláveis, em forma de malmequer – a flor preferida da mãe –, que mandou fazer numa empresa francesa.

Podia ter levado as pranchas para qualquer parte do mundo, mas é nos Açores que se sente “em casa”, pela forte ligação que mantém com as pessoas e com a natureza.

Este ano, decidiu deixar Nova Iorque, para onde partiu há 22 anos com o sonho de ser atriz, e instalar-se em Lisboa, no inverno, e na Terceira no verão.

“O meu objetivo é estar aqui na Terceira e dar aulas aos locais de meados de junho, quando o tempo fica bom no mar, até meados de setembro. E depois no inverno vou tentar trabalhar em Lisboa com exercício físico, pilates e yoga, mas nós já estamos a criar uma prancha que é interior, que obrigue a equilibrar como na água, mas que possamos fazer dentro de casa, para fazer retiros no inverno”, avançou.

No próximo ano, quer dar formação para que o programa que chama de Liquid Roots Sup Joga chegue a outros países, aumentar o número de retiros para quem chega de fora e criar retiros mais pequenos para os habitantes da ilha, que também já se deixaram conquistar pela modalidade.

“Os locais dizem-me: nunca pares de fazer o que estás a fazer, Joana”, revela, acrescentando que antes de chegar à ilha já a contactam nas redes sociais a perguntar quando regressa.

*Reportagem de Carina Barcelos, da agência Lusa