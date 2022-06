Num comunicado hoje divulgado, a Câmara de Setúbal doce que, a Feira de Santiago, reconhecida como um dos maiores eventos do género a sul do Tejo, conta este ano com um total de 14 concertos, que, além do som dos Expensive Soul e Quim Barreiros, contemplam outras sonoridades, passando pelo blues/folk de Frankie Chavez, pelas raízes brasileiras de Tiago Nacarato, pelo fado de Ana Moura, pelo rap de Valete, pelo indie pop dos Capitão Fausto e pelo pop/rock dos Amor Electro.

Está prevista também a atuação do cantor e produtor de origem cabo-verdiana Nelson Freitas e de Cláudia Pascoal.

“O mês de agosto começa com mais uma noite de concerto duplo, com a miscelânea de estilos dos Voodoo Marmalade a abrirem e Tiago Nacarato a fechar, enquanto o dia 02 é dedicado ao fado, com Catarina Dionísio, Raquel Faria, Mafalda Vasques e Miguel Dias, os vencedores do Concurso de Fado de Setúbal, a antecederem Ana Moura”, indicou a Câmara.

“A noite de 03 de agosto começa com um espetáculo de humor de Jorge Serafim e termina com um concerto de Valete, o dia 04 é dedicado aos Capitão Fausto, o dia 05 volta a ter dois concertos, o primeiro com os ritmos cabo-verdianos da cantora Lura e o segundo com as influências blues, folk e rock de Sean Riley & The Slowriders, para os Amor Electro atuarem a 06 de agosto, na véspera de Quim Barreiros encerrar o programa”, acrescenta a autarquia sadina.

No Parque das Manteigadas, onde decorre a Feira de Santiago, além dos dois palcos para concertos musicais, há também um “Palco Encontros”, que se propõe “dinamizar eventos culturais todas as noites, incluindo uma homenagem a Zeca Afonso e a divulgação de diferentes culturas, além de espetáculos de cariz popular, de fado, de música do mundo, com jovens talentos e de dança e hip-hop”, destaca ainda o município setubalense.

O recinto da Feira de Santiago deverá contar também com muita animação, artes performativas e música, envolvendo companhias e grupos de teatro locais, grupos de samba, bandas filarmónicas e outro tipo de artistas.