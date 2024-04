Organizado pela Câmara de Évora em colaboração com outras entidades, o certame, que se prolonga até ao dia 21, realiza-se, ao ar livre, no Largo Conde Vila Flor, junto ao templo romano, no centro histórico da cidade alentejana.

“Esta edição coincide com as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Por isso, a feira dá uma particular atenção e inserem-se na programação várias propostas” alusivas à revolução, realçou à agência Lusa o presidente do município, Carlos Pinto de Sá.

Uma das iniciativas previstas, destacou o autarca, é um encontro de poetas e de poesia popular, que está marcado para a próxima quarta-feira, nas instalações da Sociedade Operária de Instrução e Recreio (SOIR) Joaquim António de Aguiar.

“A Feira do Livro será no espaço habitual, mas, este ano, vamos ter iniciativas em várias instituições, como a Universidade de Évora e várias associações, e estender o certame às freguesias rurais do concelho”, salientou.

Os 14 espaços de venda e de exposição, segundo a autarquia, são ocupados por “livrarias independentes de Évora e de outros pontos do país e por diversas instituições”.

Quanto ao programa, no primeiro dia, o destaque vai para a autora Ana Markl, que apresenta o livro “Avó, onde é que estavas no 25 de Abril?”, e para o poeta João Luís Barreto Guimarães, que participa numa conversa sobre a sua obra.

De acordo com a câmara municipal, estão previstas várias atividades “à volta do [geólogo] eborense” Galopim de Carvalho, que incluem, no domingo, a apresentação do seu mais recente livro, intitulado “Ao romper da aurora”.

A escritora e argumentista Sara Rodi, também com raízes em Évora, e o escritor de policiais Nuno Nepomuceno vão estar igualmente no certame para encontros com os leitores e sessões de autógrafos, nos dias 20 e 21, respetivamente.

Durante esta Feira do Livro, haverá homenagens póstumas ao dramaturgo e ensaísta Luiz Francisco Rebello e ao escritor Luís Carmelo, este natural de Évora.

O espetáculo “Ficheiros Secretos”, que surge do livro homónimo do escritor e jornalista Luís Osório, sobe ao palco do Teatro Garcia de Resende, na segunda-feira, também integrado no programa do certame.

Uma maratona de leitura transfronteiriça, com a participação de alunos de escolas de Évora e da cidade espanhola de Mérida, capital da Estremadura, região que faz fronteira com o Alentejo, é outra das atividades previstas.

O programa abarca ainda apresentações de livros, sessões de autógrafos, mesas-redondas, palestras, oficinas, performances, espetáculos de música e teatro, sessões de histórias e exposições, entre outras propostas.