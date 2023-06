A programação decorrerá de 24 de junho a 2 de julho e, no domínio dos debates, destaca-se, no dia 27 de junho, “Literacia Financeira: A sua importância para as Micro, Pequenas e Médias Empresas”, moderado por Patrícia Silva Castro, coordenadora do Ano Municipal da Economia, com a participação de Carlos Alves, José Luis Alvim e Carlos Tavares, antigo ministro da Economia.

A organização também evidencia o debate “A Leitura e o Digital: Desafios e oportunidades”, agendado para 29 de junho, que será moderado pela investigadora Diana Maria Martins e terá a participação de Adelina Moura e do crítico literário António Carlos Cortez.

O certame, refere comunicado da autarquia, decorrerá no parque urbano, no centro daquela cidade do distrito do Porto, e “traz consigo importantes novidades ao nível da sua programação e da oferta comercial".

O evento apresenta uma “programação pensada nos diversos públicos”, chamando a Paços de Ferreira Afonso Reis Cabral, Nuno Júdice, Catarina Furtado, José Milhazes, Bernardo Pires de Lima, Raul Minh’alma e António Mota.

A Feira do Livro contará, ainda, com a apresentação de duas obras de autores locais: “Casas Brasileiras de Paços de Ferreira”, de Assunção Barros, e “As Interrogações do Senhor Ponto e Vírgula”, de Vitória Alves.

Outra novidade é a presença de alfarrabistas, que permitirá aos visitantes a aquisição de outro tipo de obras, complementando a oferta habitual.