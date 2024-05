Na sua 14.ª edição, a Feira do Livro de Tomar começa na tarde de dia 31, com a abertura da Feira do Livro, no Centro Cultural da Levada, contando nessa noite com a presença de Valter Hugo Mãe, que estará à conversa com os leitores sobre a sua obra, em especial o mais recente livro, intitulado “Deus na escuridão”.

Em comunicado, a Câmara de Tomar (Santarém) dá ainda conta que a “relação de Tomar com a génese da poesia brasileira” vai estar em destaque ao longo dos 11 dias da Feira do Livro, evento que apresenta uma “programação eclética” e que visa “promover a interação entre autores e leitores”.

A Feira do Livro “decorre mais uma vez no espaço fantástico da Levada, onde o bucolismo do rio e a envolvência histórica e industrial criam as condições perfeitas para o convite à leitura”, acrescenta a nota.

Nesse sentido, segundo o município, Valter Hugo Mãe e João Tordo são “cabeças de cartaz”, numa iniciativa que contará também com a presença de Fátima Lopes e Bárbara Guimarães, entre duas dezenas de sessões.

No sábado, dia 01 de junho, a noite contará com a presença de Fátima Lopes e, na tarde de domingo, será a vez de Eduardo Barroso.

Na sexta, 07 de junho, o escritor João Tordo vai falar da sua obra, às 21:00, e no domingo, dia 09, véspera de feriado nacional, a convidada é Bárbara Guimarães.

A programação completa inclui ainda como convidados Susana Moreira Marques, no sábado, dia 01 de junho, e Vítor Vicente, no mesmo dia, seguido de uma evocação ao pintor Harry Kernoff, na Sinagoga de Tomar, no domingo, 02 de junho.

O cartaz anuncia a presença na Feira do Livro, a 03 de junho, de Leonel Pereira, a par da reunião quinzenal do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal, sendo Paulo Brito e Abreu e Salvador Franco aguardados na terça-feira, dia 04.

André Pereira e Belinda Raitt integram o programa de quarta-feira, dia 05, e Joana Sobreiro estará na Feira do Livro na noite de 06 de junho.

No fim de semana prolongado, o coronel Armando Marques Ramos estará em Tomar na tarde de sábado, 08 de junho, para falar do seu livro e do seu envolvimento no 25 de Abril de 1974, ao passo que Nuno Garcia Lopes apresenta nessa noite o seu novo livro de poesia “Corações de musgo”.

No domingo, dia 09 de junho, a Feira do Livro receberá João Borges, às 16:00, e, na segunda-feira, dia 10 de junho, Olga Silva e Luís Ferreira finalizam a programação do certame.

Iniciativa da Câmara de Tomar e da Livraria Nova, a feira, com venda de livros de várias editoras a preços reduzidos, abre todos os dias às 14:00, exceto na inauguração, que será às 18:00, e encerra às 22:00 nos dias de semana, e às 23:00 nas vésperas de dias de fim de semana ou de feriado, exceto no dia 10 de junho, em que fecha às 20:00.