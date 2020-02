O certame vai contar com 118 expositores, sendo 44 de produtores de queijos, 33 de produtos tradicionais, 16 de artesanato, nove de instituições, oito de empresas relacionadas com produção de queijo e derivados e oito de tasquinhas, precisou hoje à agência Lusa o município de Serpa, no distrito de Beja.

Segundo a autarquia, que promove o evento, com palco no Pavilhão de Feiras e Exposições de Serpa, com entradas livres, são esperados produtores de queijos de várias regiões de Portugal e Espanha.

A feira é “um ponto alto” da promoção do Queijo Serpa, que é certificado com Denominação de Origem Protegida (DOP) e um dos produtos “mais emblemáticos” do concelho.

Na feira, os visitantes poderão provar e comprar queijos de várias regiões de Portugal e Espanha e outros “produtos regionais e nacionais de referência”, como enchidos, azeite, vinho, mel, frutos secos e artesanato, e “deliciar-se” com pratos e petiscos típicos da gastronomia alentejana nas tasquinhas.

Entre os queijos portugueses que poderão ser provados e comprados na feira, o município destaca oito com DOP, nomeadamente os de Serpa, Azeitão, Castelo Branco, Évora, Merendeira de Ovelha de Évora, de Nisa, Serra da Estrela e Requeijão Serra da Estrela.