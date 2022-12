Ouça aqui o episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com Fernando Alvim:



O radialista e apresentador Fernando Alvim é o convidado desta semana do podcast Lisboa e os Lisboetas e o passeio terá de ser forçosamente no bairro que o acolheu na capital: Campolide. A origem do nome do bairro, o primeiro malandro de Campolide e o "monstro" de Monsanto são alguns dos temas da conversa conduzida por José Sá Fernandes.

