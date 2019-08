"Dois Papas" é o título do mais recente filme do realizador e produtora brasileiro Fernando Meirelles, que se estreará a 20 de dezembro no Netflix, revelou hoje a produtora e plataforma de 'streaming'.

O filme conta com interpretações de Anthony Hopkins e Jonathan Pryce e é apresentado como "uma íntima história sobre uma das mais dramáticas transições de poder dos últimos 2000 anos". Inspirado em acontecimentos reais, o filme tem argumento de Anthony McCarten. Fernando Meirelles é realizador de filmes como "Cidade de Deus" (2002), "O fiel Jardineiro" (2005) e "Ensaio sobre a Cegueira" (2008), a partir do romance homónimo de José Saramago. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.