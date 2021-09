Segundo a direção do certame anual que nasceu no distrito de Aveiro há 17 edições e que atualmente também estende a sua programação a salas do Porto e Lisboa, o cartaz já está fechado e, até 11 de outubro, irá ainda receber Tetsuo Nagata, diretor de fotografia de “La Vie en Rose”.

“Após quase dois anos de pandemia, e depois de uma edição significativamente mais limitada do que o habitual, em 2021 o FEST regressa com vontade de chegar mais próximo do seu formato normal, voltando a promover, no Centro Multimeios de Espinho, um alargado e eclético programa de atividades profissionais”, indicou a direção do festival, em referência à sua componente formativa “Training Ground”.

Entre os profissionais que este ano partilharão a sua experiência com os inscritos no programa inclui-se ainda a cineasta catalã Isabel Coixet, a consultora de cinema alemã radicada em Portugal Dörte Schneider e o editor de som britânico Eddy Joseph.

Haverá ainda ‘masterclasses’ dedicadas à produção cinematográfica virtual — dirigidas por Nancy Xu, produtora da Epic Games, e Johannes Wilkes, produtor executivo da Glassbox Technologies — e sessões focadas na representação e na relação entre ator e realizador, orientadas por Nancy Bishop, diretora de ‘casting’, e Caprice Crawford, apontada como “acting manager”.

Toda essa formação decorrerá em paralelo à componente competitiva do FEST, que envolve “mais de 240 filmes de produção recente”, para “um olhar transversal pelas obras de cineastas emergentes da atualidade e uma alargada seleção de obras produzidas em Portugal”.

O cartaz integra igualmente uma retrospetiva do trabalho de Isabel Coixet, assim como a antestreia dos dois primeiros episódios de “Capitães do Açúcar”, série dirigida pelo espinhense Ricardo Leite com estreia marcada para breve na RTP.

A direção do 17.º FEST dá ainda destaque ao filme de encerramento da presente edição, “The Sacred Spirit”, realizado por Chema Garcia Ibarra e estreado este ano do Festival de Roterdão, e realça o facto de que o certame vai incluir “um especial de 14 filmes disponível na plataforma de ‘streaming’ Filmin”.