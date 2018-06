A Festa do Património regressa ao Palácio Nacional da Ajuda, no próximo dia 30, com uma programação musical que tem Marta Ren como cabeça de cartaz e vários concertos, visitas ao palácio, gastronomia, artesanato, 'workshops' e teatro.

De acordo com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), entidade organizadora, esta segunda edição da Festa do Património tem entrada livre e decorre das 11:00 às 23:00 nos jardins envolventes, arcadas e pátio central do Palácio Nacional da Ajuda.

De acordo com a DGPC, este ano junta-se à programação a exposição “Na Rota das Catedrais”, que apresenta alguns dos maiores tesouros nacionais, e visitas guiadas ao Palácio da Ajuda, monumento nacional e antigo palácio real, o único visitável em Lisboa que conserva a decoração das salas ao gosto do século XIX.

No que respeita à programação musical, os músicos Marta Ren & The Groovelvets são cabeças de cartaz da festa, com uma atuação no Palco Páteo às 22:00.

Fundadora dos Sloppy Joe, a cantora Marta Ren explorou os territórios jamaicanos e, após várias colaborações no universo do Hip Hop, afirmou-se como “uma das grandes vocalistas do soul nacional”, sublinha a organização.

Antes disso, está prevista a atuação, no mesmo palco, da dupla Benjamim, escritor de canções e produtor musical, e Joana Barra Vaz, cantora que divide o tempo entre a realização e a música, e que participou este ano no Festival da Canção, como intérprete do tema “Anda Estragar-me os Planos”.

“A cumplicidade entre os dois artistas é notória com temas à guitarra e ao piano que desfilam de forma descontraída num ambiente intimista. O alinhamento percorrerá os álbuns de originais de ambos, temas inéditos e as músicas que pisaram o palco do Festival da Canção”, segundo os programadores.

Quem abre este palco é a Camerata de Cordas, constituída por alunos da Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo e pela Camerata com.cordas de Braga, num espetáculo que funde o trabalho dos dois agrupamentos musicais, em interpretações de Bach, Mendelssohn e Carlos Paredes.

A programação musical estende-se também à sala Dom Luís, com um recital de piano e com a atuação da guitarrista Luísa Amaro, discípula de Carlos Paredes e a primeira mulher a gravar um disco de guitarra portuguesa.

No exterior do palácio, o ambiente será animado durante a tarde pelo grupo Tocá Rufar, um projeto de formação artística e cultural para a promoção da percussão tradicional portuguesa e do instrumento bombo.

Além da música, o programa completa-se com uma variada oferta gastronómica, um mercado de artesanato e 'workshops' variados.

“Esta iniciativa tem como objetivo tornar-se uma tradição a realizar anualmente, afirmando-se como um espaço privilegiado e festivo de sensibilização do público para as diversas artes, ofícios e saberes do Património Cultural, material e imaterial”, salienta a organização.

A Festa do Património, cuja programação completa pode ser consultada em www.festadopatrimonio.pt, conta com a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia da Ajuda.