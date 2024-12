No H2otel, em Unhais da Serra, concelho da Covilhã, o programa de Ano Novo custa 1.200 euros por três noites por pessoa e há muito que não há quartos disponíveis, tal como acontece para o Natal, em que a ceia tem um custo de 100 euros por pessoa e o almoço do dia seguinte de 95 euros.

O Hotel Puralã, na Covilhã, do mesmo grupo, com um pacote de 420 euros por pessoa para duas noites na passagem do ano, também tem a lotação esgotada e o mesmo acontece com a oferta para o Natal.

Na Guarda, os hotéis Versatile e Lusitânia, igualmente da rede IMB Natura, estão com uma taxa de ocupação para o Natal que ultrapassa os 70% e de 99% para o Ano Novo.

No Hotel D. Maria, na Covilhã, é habitual a oferta esgotar e é isso que o diretor, Luís Ferreira, espera que aconteça, embora a taxa de ocupação ronde atualmente os 70%.

O preço do programa de Natal é de 260 euros por uma noite em quarto duplo e para a festa de final de ano o pacote de duas noites é vendido a 560 euros por pessoa.

“A expectativa é elevada, pois trata-se de um destino seguro para as famílias, com boa gastronomia e boa relação qualidade/ preço. A localização e a oferta também são fatores importantes e, neste caso, muito valorizados”, sublinhou Luís Ferreira, em declarações à agência Lusa.

No Hotel Eurosol Seia Camelo, ainda é possível fazer reservas, quer para o Natal, quer para a passagem do ano.

Para o programa de Natal, uma noite varia entre os 117 e os 294 euros e a lotação situa-se nos 60%, enquanto para a mudança de ano a oferta, para duas noites, oscila entre os 301 euros e os 751 euros por quarto e a taxa de ocupação está nos 70%, embora José Lopes, da direção, tenha adiantado que a unidade hoteleira espera “uma ocupação plena”.

No LAM Serra da Estrela, a caminho das Penhas da Saúde, o programa de Natal, com jantar para duas pessoas, tem um custo de 155 euros e a procura está próximo dos 70%.

“Corresponde às nossas expectativas para a altura do ano e a tendência será ficarmos completos”, referiu a diretora, Carla Santos, à Lusa.

O programa de réveillon, uma noite em quarto duplo, por 510 euros, está com uma taxa de ocupação abaixo do habitual, mas a responsável vaticina que até à data as reservas se vão multiplicar.

“A taxa de ocupação está ainda abaixo das expectativas, comparativamente ao ano passado, mas esperamos um aumento da procura nas próximas semanas”, antecipou a diretora LAM Serra da Estrela.

A preços mais em conta existe a Pousada da Juventude da Serra da Estrela, nas Penhas da Saúde, encerrada no Natal, mas com elevada procura para o final do ano e a perspetiva de esgotar, como em anos anteriores, projetou Lino Torgal.

Segundo o responsável, existe a possibilidade de alojamento de três noites para duas pessoas em quarto duplo a 208 euros mais o jantar e animação da última noite do ano à parte, a 60 euros.

Em regime de quarto múltiplo, em camaratas de oito camas, a noite tem um custo de 25 euros por pessoa e a refeição mais simples tem um preço de 20 euros.