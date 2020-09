Preparado antes do confinamento, o festival organizado por “O Nariz” surge involuntariamente com uma linha artística que faz pensar o tempo atual, sublinha uma das responsáveis do grupo de teatro.

“Sem querer, temos um fio condutor que cruza com o contexto da pandemia, porque há alguns espetáculos que falam do eu, das solidões e de tudo o que isso implica”, diz Vitória Condeço.

É o caso de “Todas as coisas maravilhosas”, de Ivo Canelas, de “Os inimigos da liberdade”, do Teatro da Trindade INATEL - texto vencedor do prémio Miguel Rovisco 2019/2019 - ou de “O faroleiro”.

“Um homem dentro de um farol fala da solidão e de tudo o que isso implica. O único interlocutor que o faroleiro tem é o mar. É um tema relativamente pertinente”, sublinha Vitória Condeço, a propósito da peça da Estado Zero.

“São espetáculos com bons textos, duros, não são de entretenimento”, acrescenta o diretor do festival, Pedro Oliveira, encarando o programa como forma de “tentar perceber, no meio disto tudo, como é que se consegue organizar o Acaso”.