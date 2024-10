O Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora chega à 35.ª edição novamente centrado no antigo Ski Skate Amadora Park, agora designado Parque da Liberdade, onde estará a maioria das exposições, feira do livro e espaço para os autores.

Este ano, o AmadoraBD é dedicado ao tema “Humanidade”, com exposições “que exaltam os valores da democracia, liberdade, justiça e igualdade”, também relacionados com os 50 anos da ‘Revolução dos Cravos'”.

Entre as exposições conta-se a que é dedicada ao álbum “Elviro”, que valeu ao desenhador Paulo J. Mendes o prémio de melhor obra de autor português no AmadoraBD de 2023, e outra que passa em retrospetiva o trabalho do autor brasileiro Marcelo D’Salete, que vai estar em Portugal.

O AmadoraBD abre ainda as portas ao mundo da Mafalda, criada pelo autor argentino Quino e publicada pela primeira vez em 1964, expõe cartoons e desenhos humorísticos publicados ao longo de 80 anos do jornal desportivo A Bola e acolherá mostras individuais dedicadas aos cartoonistas Nuno Saraiva e Cristina Sampaio, na galeria Artur Bual.

Além de Marcelo D’Salete, pelo AmadoraBD vão passar, entre outros, a autora holandesa Aimée de Jongh, autora de “Dias de Areia” e de uma adaptação de “O deus das moscas”, e a sul-coreana Keum Suk Gendry-Kim, de quem no último ano foram publicadas em Portugal quatro novelas gráficas, de pendor biográfico e histórico, nomeadamente “A espera” e “Erva”.

No âmbito do festival serão ainda anunciados os Prémios de Banda Desenhada da Amadora, no domingo, dia 20, e estão marcados vários lançamentos editoriais, como “Fernando Pessoa – O menino que sonhava”, de André Morgado e Tainán Rocha, e “O Punhal”, de Nuno Duarte, desenhado por João Lemos, Osvaldo Medina, Rita Alfaiate e André Caetano.

O festival AmadoraBD é uma iniciativa da Câmara Municipal da Amadora.