Neste festival, organizado pela promotora Malpevent, os concertos dividem-se em dois palcos, sendo o principal o palco Authentica e o secundário o palco Urban, dedicado a artistas do ‘hip-hop’ e ‘trap’.

Hoje, atuam no palco Authentica os Calema, Tom Grennan, Karetus (em substituição de Jason Derulo, cujo espetáculo no festival foi cancelado na semana passada “devido a imprevistos logísticos por parte do artista”), Kevin O Chris e Nuno Luz. Pelo palco Urban passam Catarina Filipe, T-Rex, Xamã e Mizzy Miles.

No sábado, sobem ao palco Authentica os Xutos & Pontapés, Calum Scott, James Arthur, Kura e Wilson Honrado. Já no palco Urban irão atuar Kappa Jotta, Lon3r Johny, Orochi e Cripta.

As portas do recinto abrem às 18:00 e os concertos começam às 19:00, no palco Urban.

Os portadores de bilhete para hoje e de passe para os dois dias que queiram pedir reembolso devido ao cancelamento do concerto de Jason Derulo “poderão fazê-lo junto da bilheteira em que o adquiriram até às 23:59 de hoje”, segundo a organização.

A primeira edição do Festival Authentica, que deveria ter acontecido em dezembro de 2021, mas acabou adiada para 2022, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, contou com artistas e bandas como Kodaline, James Bay, Luísa Sonza, De La Soul, Dino d’Santiago e Jimmy P, e acolheu cerca de 24 mil pessoas, segundo a organização.