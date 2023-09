A 3.ª edição do festival de cultura Pop vai decorrer no Cais de Vila Nova de Gaia, entre os dias 06 e 08 de outubro e o Convento Corpus Christi e o Armazém 22 vão ser os palcos principais para quase uma centena de atividades onde o público vai ser desafiado a experimentar esgrima medieval, sentar-se no trono de ferro da Guerra dos Tronos, fazer ‘cosplay’ ou jogar novidades de ‘gaming’.

O festival abre às 17:00 de dia 06. No Armazém 22 vai poder aprender-se a jogar Magic, Pokemon ou Warhammer, enquanto no Convento Corpus Christi o público vai poder experimentar a aventura de “Dungeons and Dragons” ou de “Starfinder”.

O primeiro dia termina com um concerto da banda portuguesa Moonspell.

No sábado, dia 07, as atividades arrancam pelas 10:00 no Armazém 22 com um debate sobre a nova geração de escritores de fantasia em Portugal, seguido de uma conversa com Marvin, um dos mais importantes ‘tik-tokers’ de ‘gaming’ no país.

Ao longo do dia, há aulas de esgrima medieval, uma entrevista com o autor de banda desenhada André Araújo Lima, autor de banda desenhada e a conversa entre Bernard Cornwell e George RR Martin, dois escritores consagrados na temática da fantasia.

O último dia do Festival Bang! vai dar destaque ao ‘cosplay’ e no Armazém 22 acontece a antestreia da nova temporada de “30 monedas”, uma criação da HBO, que leva ao ecrã os “mistérios normais e paranormais ligados às moedas com que Judas vendeu Jesus”, lê-se no comunicado enviado hoje à comunicação social.

Durante o último dia do certame vão também ser apresentados livros, designadamente “Crónicas de Lisboa”, de Nuno Saraiva e Ferreira Fernandes, e "A maldição das santas", de Kate Dramis.

O Festival Bang!, festival pop que reúne literatura, banda desenhada, gaming, jogos de tabuleiro, merchandise, cosplay, exposições, workshops e música, é de entrada livre, mas sujeito à capacidade dos espaços.