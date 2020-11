A medida foi anunciada já depois de os responsáveis pelo evento do distrito de Aveiro terem revelado que o certame manteria algumas sessões competitivas em regime presencial, embora apostando sobretudo na internet – mediante um bilhete global que, ao preço único de sete euros, permitiria ao espectador aceder a todos os filmes em cartaz, a maioria dos quais disponíveis a qualquer hora do dia durante toda a semana e podendo visionar-se repetidas vezes.

Dada a implementação do estado de emergência, contudo, os organizadores da 44.ª edição do certame anunciaram: “Tendo em conta a atual conjuntura, a organização do Cinanima decidiu cancelar todas as sessões presenciais. O festival ‘online’ decorrerá como estava previsto, com a exibição da totalidade da sua programação”.

A mesma fonte adianta que espera de 2021 uma situação diferente, que permita a realização do certame no formato normal e “sirva para o reencontro de todos os amantes do cinema de animação de Portugal e do mundo”.

Com 97 filmes a concurso nas várias categorias de curtas e longas-metragens, 68 dos quais na secção internacional e 29 na nacional, a presente edição do festival também apresentará uma retrospetiva sobre a obra da cineasta e pintora francesa Florence Miailhe e outra sobre a última década do cinema de animação europeu.

O programa de 2020 inclui ainda um ciclo de filmes que assinalam os 75 anos do fim da II Guerra Mundial e uma homenagem ao realizador checo Jiri Trnka, também reconhecido pelo seu trabalho como ilustrador e marionetista.

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já matou entretanto mais de um 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, infetando mais de 50 milhões.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 2.896 óbitos entre 179.324 infeções confirmadas.

O concelho de Espinho, em específico, é um dos que integra a lista de 121 municípios que o Governo classifica como sob elevado risco de contágio, dado apresentar mais de 24 novos casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 por cada 10.000 habitantes nas suas últimas semanas de outubro, num universo local de 33.000 habitantes dispersos por 21,4 quilómetro quadrados.