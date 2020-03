Em comunicado, os organizadores do Coachella anunciaram que o festival que se deveria realizar em abril vai passar para os dias 9, 10, 11 e 16, 17 e 18 de outubro deste ano.

O festival, realizado no Sul da Califórnia, estava previsto para os fins de semana de 10 a 12 e de 17 a 19 de abril.

"Por indicação das autoridades de saúde locais, é com tristeza que confirmamos o adiamento do Coachella e do [festival de música country] Stagecoach devido a preocupações com o covid-19. Apesar de a decisão chegar numa altura de incerteza universal, levamos muito a sério as questões de segurança e de saúde que envolvem os nossos convidados, funcionários e a comunidade".

O festival Stagecoach foi adiado para os dias 23, 24 e 25 de outubro deste ano.

Os bilhetes já comprados para estes festivais continuarão a ser válidos para as datas de outubro, sendo que quem decidir cancelar a sua ida será reembolsado.

Este anúncio tem lugar depois da decisão das autoridades de Miami de cancelar o festival de música eletrónica Ultra e de a mesma medida ser tomada por Austin, Texas, de suspender o evento tecnológico e cultural South by Southwest, com dez dias de duração.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.