Isaura agradece de coração, Cláudia Pascoal acredita que nada é por acaso. A vitória do Festival da Canção pelas vencedoras em duas publicações nas redes sociais.

Isaura, compositora de "O Jardim", tema vencedor do Festival da Canção, partilhou no Instagram a sua fotografia preferida da noite que irá para "sempre recordar".

"Escolhi este momento em que houve silêncio total no meu coração; caminhava a Luísa Sobral de paz nos olhos, como se de uma plateia efusiva não se tratasse, para me deixar nas mãos 'de compositora para compositora' um prémio que tem tanto de bonito como de pesado", escreveu.

A compositora agradece ainda "de coração a todos pela oportunidade de representar o meu país na Eurovisão".

Leia o texto de Isaura, na íntegra:

"Finalmente" em casa, Cláudia Pascoal agradece todo o apoio, mensagens e positivismo que recebeu nestas últimas semanas, "as mais incríveis" sua vida.

"Cada vez mais acredito que nada é por acaso. Se não fosse a prima da Isaura a mostrar um vídeo do meu casting ela não me tinha convidado para um café para falar. Se a Isaura não tivesse acreditado em mim, nunca me tinha mostrado 'O Jardim'. Se não tivesse uma equipa de pessoas lindas e amigas não conseguiria chegar ao palco mais incrível que já vi", escreveu a intérprete de Gondomar.

Leia o texto de Cláudia Pascoal, na íntegra:

Cláudia Pascoal e Isaura foram as grandes vencedoras da edição deste ano do Festival RTP da Canção. A intérprete e a compositora vão representar Portugal na Eurovisão com o tema "O Jardim".

Em declarações aos jornalistas, no final do evento, que se realizou no passado domingo no Pavilhão Multiusos de Guimarães, as vencedoras garantiram que vão dar luta.