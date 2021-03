A RTP1 transmite hoje à noite, em direto dos estúdios de Lisboa, a final da 55.ª edição do Festival da Canção, que será apresentada por Filomena Cautela, Vasco Palmeirim e Inês Lopes Gonçalves.

As canções que estão na final foram escolhidas em duas semifinais, que se realizaram nos dias 20 e 27 de fevereiro. Conheça os temas e respetivos interpretes aqui.

Na final, o peso das votações é repartido entre os telespectadores e um júri, com representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Em caso de empate, prevalece a escolha do público, que pode votar através de chamadas de valor acrescentado. As votações estão abertas e os números de telefone correspondentes a cada canção estão disponíveis no ‘site’ da RTP.

"Voz de todas as canções concorrentes ao Festival da Canção de 1976, desaparecido no primeiro dia de 2021, Carlos do Carmo será homenageado com dois momentos particularmente emotivos", revela a estação pública.

Ana Moura, Camané e Ricardo Ribeiro vão interpretar as canções que nasceram, precisamente, por ocasião dessa edição, que se apresentou então com o título “Uma Canção Para a Europa”. O momento terá direção artística do guitarrista José Manuel Neto.

Também Dino d’Santiago irá lembrar Carlos do Carmo ao "reinventar em palco outra das grandes canções da grande voz que, como poucas, cantou a Lisboa em que nasceu".

Serão ainda recordados três álbuns, todos gravados há 50 anos (1971) e no mesmo estúdio perto de Paris. São eles “Mudam-se Os Tempos Mudam-se As Vontades”, o álbum de estreia de José Mário Branco, o clássico “Cantigas do Maio” de José Afonso e ainda “Os Sobreviventes”, primeiro álbum de Sérgio Godinho que, embora gravado nesse mesmo ano, tenha já sido editado em inícios de 1972.

Os Clã foram desafiados a reinventar algumas canções destes três discos, fazendo-o na companhia de duas vozes que passaram recentemente pelo Festival da Canção: Cláudia Pascoal e Filipe Sambado.

Este ano, não há risco de o concurso, que reúne representantes de 41 países, não acontecer, visto que os concorrentes vão gravar as atuações nos seus países.

As semifinais da 65.ª edição do festival Eurovisão da Canção estão marcadas para os dias 18 e 20 de maio e, a final, para o dia 22 do mesmo mês.

* Com Lusa