A canção composta por Jorge Palma e interpretada por Rui David está entre as sete apuradas no domingo para competir na final do Festival da Canção, anunciou hoje a RTP, depois de ter sido detetado um erro nas votações.

A RTP em comunicado esclarece que: "No decurso do processo de auditoria interna, que ocorreu após a emissão do programa em direto, foi detetado que a votação final divulgada estava incorreta. Identificado o erro na transcrição dos pontos do televoto (votos do público), a RTP atuou prontamente, no sentido de esclarecer de forma transparente o sucedido, junto dos compositores e intérpretes envolvidos."

O erro está na atribuição da pontuação do público às canções compostas por Mallu Magalhães (interpretada por Beatriz Pessoa) e por Jorge Palma (Rui David). Assim, com a correção do erro, a canção de Mallu sai do grupo das sete finalistas apuradas, dando entrada ao tema de Jorge Palma.

Ao Observador Rui David disse estar, ao início da tarde, "espantado e com mixed feelings". O músico disse ainda que soube da notícia por um amigo que lhe ligou, não pela RTP. Horas mais tarde, o músico publicou na sua conta de Facebook uma nota onde esclarece que "assim que a produção do Festival da Canção percebeu que a votação final poderia estar incorrecta, e que isso poderia alterar a classificação final, informou prontamente os meus representantes de que iriam proceder a uma auditoria interna para examinar a situação". "Dada a sensibilidade do assunto e para que não fossem criadas falsas expectativas, os meus representantes optaram por informar-me apenas quando a alteração na classificação final foi confirmada", acrescentou.

Jorge Palma ainda não comentou a situação, na sua conta de Facebook partilhou apenas o comunicado da estação pública. Já a agência que representa Beatriz Pessoa e Mallu Magalhães disse ao SAPO24 que "não tem nada a acrescentar ao comunicado da RTP".

A estação pública informa que apresentou de imediato um pedido de desculpas aos compositores e intérpretes envolvidos. O mesmo pedido de desculpas é dirigido aos telespectadores da RTP.

Além da canção de Jorge Palma foram apuradas, na primeira semifinal, as canções compostas por Diogo Clemente (interpretada por Peu Madureira), Janeiro (Janeiro), Júlio Resende (Catarina Miranda), Fernando Tordo (Anabela), Francisca Cortesão (Joana Barra Vaz) e Benjamim (Joana Espadinha).

Reveja aqui as treze atuações da primeira semifinal do Festival da Canção

A canção "Só por ela", interpretada por Peu Madureira, foi a mais votada pelo público na primeira semifinal. "Sem título", interpretada por Janeiro, foi a canção com mais votos do júri. A votação final foi feita, em igual valor, por um júri e pelo público.

A edição número cinquenta do Festival da Canção arrancou ao som de “Ele e Ela” de Madalena Iglesias, canção que venceu o Festival da Canção em 1966. A cantora faleceu em janeiro deste ano aos 78 anos e o Festival não quis deixar de lhe prestar homenagem. "Todos sabiam quem ela era e todos saberão quem ela é", salientaram os apresentadores José Carlos Malato e Jorge Gabriel.

Mas as homenagens não se ficaram por aqui. Durante o período de votação João Pedro Coimbra e Nuno Figueiredo debruçaram-se sobre o cancioneiro de Carlos Paião, nome maior da história do Festival da Canção. "Vinho do Porto (Vinho de Portugal)", que em 1983 levou ao Festival em conjunto com Cândida Branca Flor,"Souvenir de Portugal", "Zero a Zero" e "Ga-Gago" foram os temas revisitados do autor de "Playback". Também Dina "recebeu uma prenda". A autora de "Amor de Água Fresca" foi recordada num vídeo que passou em resumo a vida e obra da artista.

De Janeiro, que nos fez recordar Salvador Sobral, a Rita Dias, que recordou o Festival, ao longo de duas horas as 13 vozes desta semifinal disputaram um lugar na grande final e, quem sabe, no Festival da Eurovisão.