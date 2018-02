Um dia depois de terem sido eleitos os sete primeiros cantores a atuar na final do Festival da Canção, que se realiza a 4 de março em Guimarães, a RTP disponibilizou os excertos dos temas que vão subir ao palco na segunda semifinal.

À semelhança do que fez na semana que antecedeu a primeira semifinal, a RTP divulgou hoje os excertos dos temas que competem por um lugar na Eurovisão no próximo domingo.

Ouça aqui os primeiros 45 segundos das músicas de Susana Travassos, Lili, Sequin, Tamin, Daniela Onís, Diogo Piçarra, David Pessoa, Cláudia Pascoal, Rita Ruivo, Dora Fidalgo, Minnie & Rhayra, Peter Serrado e Maria Inês Paris.

Sete destes nomes vão juntar-se aos já apurados este domingo, noite que fica marcada pelo erro na contagem dos votos. O erro estava na atribuição da pontuação do público às canções compostas por Mallu Magalhães (interpretada por Beatriz Pessoa) e por Jorge Palma (Rui David). Com a sua correção, a canção de Mallu sai do grupo das sete finalistas apuradas, dando entrada ao tema de Jorge Palma.

Além da canção de Jorge Palma foram apuradas, na primeira semifinal, as canções compostas por Diogo Clemente (interpretada por Peu Madureira), Janeiro (Janeiro), Júlio Resende (Catarina Miranda), Fernando Tordo (Anabela), Francisca Cortesão (Joana Barra Vaz) e Benjamim (Joana Espadinha).

Temas da segunda semifinal "Sobre Nós" - Tamin (Compositor: Capicua)

"Canção do Fim" - Diogo Piçarra (Compositor: Diogo Piçarra)

“Arco-Íris (Assim Cantou Zaratustra)" - Dora Fidalgo (Compositor: Miguel Angelo)

"All Over Again" – Sequin (Compositor: Bruno Cardoso)

"Sunset" - Peter Serrado (Compositor: Peter Serrado)

"O Voo das Cegonhas" – Lili (Compositor: Armando Teixeira)

"Patati Patata" - Minni & Rhayra (Compositor: Paulo Flores)

"Amor Veloz" - David Pessoa (Compositor: Francisco Rebelo)

"Bandeira Azul" - Maria Inês Paris (Compositor: Tito Paris)

"Pra Lá Do Rio" - Daniela Onís (Compositor: Daniela Onís)

"Anda Daí" - Rita Ruivo (Compositor: João Afonso)

"O Jardim"- Cláudia Pascoal (Compositor: Isaura)

"Mensageira" - Susana Travassos (Compositor: Aline Frazão)

Neste edição, a 50ª do Festival, pela primeira vez, foram revelados excertos de 45 segundos das canções em competição. Ao Diário de Notícias, Gonçalo Madaíl, coordenador-geral do concurso, conta que esta é uma tradição de outros países que organizam um concurso nos moldes idênticos ao do Festival da Canção português. Para além disso, diz, que o lançamento prévio dos excertos pode “beneficiar as canções que precisam de maturação e de ser ouvidas mais do que uma vez”, nomeadamente as daqueles “artistas que não compõem canções demasiado pop”. Numa nota anterior enviada às redações, Gonçalo Madaíl explicava também que esta decisão surge depois de muitos pedidos de fãs enviados à RTP.

À edição deste ano do Festival da Canção concorrem 26 temas que disputam a escolha do sucessor de Salvador Sobral para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção. A segunda semifinal está marcada para domingo, também no estúdio da RTP, em Lisboa, e a final decorre a 4 de março, em Guimarães.

De cada semifinal saem sete finalistas escolhidos por um júri que este ano volta a ser presidido por Júlio Isidro. A acompanhar o apresentador estão os cantores Ana Bacalhau, Carlão, Luísa Sobral e Sara Tavares, a radialista Ana Markl, o jornalista Mário Lopes e os compositores Tozé Brito e António Avelar Pinho.

O vencedor do Festival da Canção, que regressou no ano passado como uma janela renovada, abrindo o concurso a compositores que nunca nele tinham participado, irá participar em maio no Festival da Eurovisão da Canção, que este ano se realiza em Lisboa.