Os dois músicos do projeto Alexander Search criaram uma versão do tema de Joana Barra Vaz, finalista do Festival da Canção.

Salvador Sobral e Júlio Resende partilharam esta quarta-feira, no Facebook, uma versão da canção "Anda estragar-me os planos", composta por Francisca Cortesão (Minta & The Brook Trout) e Afonso Cabral (You Cant Win, Charlie Brown).

Lado a lado, o músico e o compositor dão voz ao tema interpretado por Joana Barra Vaz, um dos finalistas do Festival da Canção.

O vídeo foi partilhado na conta oficial do vencedor da Eurovisão com a legenda: "E já que o Festival da Canção está na ordem do dia, o Salvador estragou os planos de ensaio ao Júlio Resende e para se redimir fez esta versão da bonita canção da Francisca Cortesão e do Afonso Cabral, interpretada de forma sublime pela Joana Barra Vaz".

A cantora já reagiu. "O Salvador Sobral e o Júlio Resende a estragar os planos da melhor forma possível. E comoção, aqui deste lado", escreveu Joana Barra Vaz na mesma rede social

Oiça aqui:

E aqui a versão original:

Recorde-se que Júlio Resende foi um dos compositores convidados pela RTP para a edição deste ano do Festival. O pianista convidou Catarina Miranda para interpretar "Para sorrir eu não preciso de nada".

Pela primeira vez na história do Festival, o vencedor da última edição tinha a oportunidade de voltar a concorrer ou escolher um compositor. Salvador Sobral escolheu Janeiro.

À semelhança de Joana Barra Vaz, Catarina Miranda e Janeiro também foram apurados para a última gala na primeira semifinal deste domingo, 18 de fevereiro.

Os restantes finalistas são Peu Madureira, Joana Espadinha, Anabela e Rui David.

A caminho da Eurovisão

À edição deste ano do Festival da Canção concorrem 26 temas que disputam a escolha do sucessor de Salvador Sobral para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção.

A segunda semifinal está marcada para domingo, também no estúdio da RTP, em Lisboa, e a final decorre a 4 de março, em Guimarães.

De cada semifinal saem sete finalistas escolhidos por um júri que este ano volta a ser presidido por Júlio Isidro. A acompanhar o apresentador estão os cantores Ana Bacalhau, Carlão, Luísa Sobral e Sara Tavares, a radialista Ana Markl, o jornalista Mário Lopes e os compositores Tozé Brito e António Avelar Pinho.

O vencedor do Festival da Canção, que regressou no ano passado como uma janela renovada, abrindo o concurso a compositores que nunca nele tinham participado, irá participar em maio no Festival da Eurovisão da Canção, que este ano se realiza em Lisboa.