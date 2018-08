“3 anos depois”, curta-metragem de Marco Amaral, competirá na secção “Pardi di domani”, enquanto a longa-metragem “Sobre tudo sobre nada”, primeira obra de Dídio Pestana, foi selecionada para a secção “Signs of Life”.

Há ainda duas coproduções portuguesas no festival: “Grbavica”, do catalão Manel Raga Raga (Portugal/Bósnia Herzegovina/Espanha), na secção “Pardi di domani”, e “Como Fernando Pessoa salvou Portugal” (Portugal/França/ Bélgica), do realizador norte-americano Eugène Green, com elenco português, no programa “Signs of life”.

O cinema português está este ano em foco no programa “Primeiro Olhar” do festival, no qual serão exibidos seis filmes em fase de pós-produção, para uma audiência composta apenas por profissionais, entre programadores, exibidores, distribuidores e produtores.

De acordo com informação disponibilizada no ‘site’ do festival, os filmes escolhidos foram “Campo”, de Tiago Hespanha, “Gabriel”, de Nuno Bernardo, “Golpe de Sol”, de Vicente Alves do Ó, “Hálito Azul”, de Rodrigo Areias, “Terra”, de Hiroatsu Suzuki e Rossana Torres, e “Viveiro”, de Pedro Filipe Marques.