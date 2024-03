Esta é a 23.ª edição do Monstra, um festival exclusivamente dedicado ao cinema de animação para todos os públicos, e que se estenderá até ao dia 17 em vários espaços, mas sobretudo no cinema São Jorge.

Este ano, a Irlanda é o país em destaque, nomeadamente com uma retrospetiva dedicada ao realizador Tom Moore, convidado para estar presente em Lisboa, e com uma homenagem ao cineasta Aidan Hickey.

Nesta panorâmica sobre o cinema de animação irlandês, serão mostrados filmes de estúdios recentes, entre os quais Cartoon Saloon e Paper Panther.

A competição de longas-metragens contará com sete filmes, entre as quais “Mataram o pianista”, com coprodução pela Animanostra e realizada pelos espanhóis Fernando Trueba e Javier Mariscal, que também devem estar em Lisboa.

O Monstra vai ainda acolher a antestreia de “Robot Dreams — Amigos Improváveis”, filme do espanhol Pablo Berger que está nomeado para os Óscares.

Na competição de curtas-metragens portuguesas, candidatas ao Prémio Vasco Granja, estão onze filmes, de realizadores como Sara Naves, Marta Monteiro, André Ruivo, Nuno Amorim e Bruno Carnide.

Na abertura do festival, hoje serão exibidas várias curtas-metragens, entre as quais “A menina com os olhos ocupados”, de André Carrilho, e “Saudades… talvez”, de José-Manuel Barata Xavier.

Segundo a organização, um dos momentos especiais será a “evocação dos 50 anos do 25 de Abril a partir da exibição de ‘A Revolução’ – um projeto global, criado por alunos de escolas nacionais e internacionais, com olhares tão distintos sobre o que significa uma revolução democrática”.