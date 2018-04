O Córtex, que cumpre a oitava edição, terá mais dias de programação no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, e pela primeira vez estende-se a Lisboa, com filmes a exibir no cinema Ideal até ao dia 18.

Apesar de ser dedicado à curta-metragem, com uma seleção de obras nacionais e internacionais, o festival abre exceção às longas-metragens, para exibir “Safari” (2016), documentário de Ulrich Seidl, na quinta-feira no cinema Ideal, em Lisboa.

O realizador estará presente na sessão deste filme “sobre um grupo de turistas alemães e austríacos que viajam até África para se dedicarem à caça de animais selvagens, enquanto passatempo de lazer”.

A retrospetiva organizada pelo Córtex sobre Ulrich Seidl mostrará o período inicial da carreira do cineasta, “dando a conhecer pela primeira vez os seus filmes de escola e as produções que realizou para televisão nos anos 90″, lê-se na programação.

Este ano, o Córtex terá uma seção nova, intitulada “Frontal”, com uma programação de curtas-metragens destinada a “unir jovens adolescentes e séniores. (…) Esta é uma iniciativa inédita nunca antes pensada para um festival de cinema em Portugal”, afirma a organização.

Este ano, o Córtex selecionou 15 curtas-metragens para a competição internacional e outras tantas da competição portuguesa, produzidas entre 2016 e 2017.