Na habitual conferência de imprensa no arranque do festival, ainda antes da abertura oficial, Lucrecia Martel revelou que não estará presente no jantar de gala, na sexta-feira, dedicado a Roman Polanski, no dia em que apresenta "J'Accuse".

"Não vou à gala dedicada a Polanski, porque represento as mulheres que estão a lutar na Argentina por questões como esta. Não quero pôr-me de pé e aplaudi-lo", disse Lucrecia Martel, referindo-se aos casos de violação e agressões sexuais envolvendo aquele cineasta.

Lucrecia Martel não se opõe à presença do filme de Polanski no festival, por considerar que é um pretexto para o diálogo e a discussão, mas é da opinião que se não se separa a obra artística do seu autor. "Creio que há aspetos importantes do trabalho que revelam o seu autor", disse.

Numa declaração enviada pelo festival horas depois, Lucrecia Martel disse que alguns relatos das suas palavras mostravam que havia sido “profundamente incompreendidas”.

“Já que não separo a obra do autor e reconheci muita humanidade nos filmes anteriores de Polanski, não me oponho à presença do filme na competição. Não tenho qualquer preconceito contra o filme e claro que o verei como qualquer outro trabalho em competição”, afirmou Martel no comunicado.