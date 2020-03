Dado que todas as prestações foram transmitidas através do Instagram, também foi possível – num jogo algo irrelevante, mas ainda assim interessante – perceber quem ganhou no campeonato das visualizações: Diogo Piçarra, que atuou imediatamente a seguir a Boss AC, e que no primeiro minuto de direto já contava com 35 mil pessoas a vê-lo, número esse que subiu até um máximo de 58 mil (ou «um Estádio de Alvalade», conforme brincou, mostrando as suas cores em semana sem bola). Longe do público que costuma encher os seus concertos, Piçarra apresentou-se isolado, interpretando temas como 'Tu e Eu' e 'Paraíso' à guitarra, juntando-lhes um medley de Linkin Park ('Crawling', em versão mais sentida que a original, 'Numb' e 'In The End') ao piano. E ainda conseguiu mostrar um trecho de uma canção nova, que «em princípio» terá como título 'Silêncio'.

Silêncio, o supracitado, e o dos músicos que costumam acompanhar Cristina Branco. A fadista apresentou-se sozinha, a cappella, mostrando toda a força da sua voz em temas como 'Ai Esta Pena De Mim' ou 'Água e Mel', o ponto alto da sua atuação, onde a maior lástima foi não escutar, imediatamente a seguir, uma sala cheia a aplaudi-la. Mostrando também dois temas de “Eva”, novo álbum a sair brevemente, deixou uma (de muitas) mensagem aos que a ouviam: «O importante é que estejamos seguros em nossas casas, com a nossa família. Espero que os dias voltem a ter nome». Imediatamente pensamos que esta última frase daria um excelente fado. Se Cristina Branco nos estiver a ler, fica a dica.

Ao longo do dia, foi possível testemunhar vários momentos introspectivos – nomeadamente, todas as mensagens e apelos deixados pelos músicos –, mas também alguns divertidos, como o espetáculo dado por David Fonseca, que supriu a ausência de aplausos com uma gravação bem colocada entre canções. Por entre “confissões” («tenho feito muitas canções que espero que nunca vejam a luz do dia, porque são terríveis») e histórias envolvendo caixas de supermercados e a mulher de Jorge Palma, um dos momentos do dia: 'Borrow', resgatada aos anos 90 e aos Silence 4. Como alguém escreveu nos comentários, e muito bem, «aposto que está tudo a cantar nostalgicamente». Difícil era não o fazer.

Como se estivesse num Coliseu ou bem maior que isso, João Pedro Pais mostrou-se um verdadeiro entertainer, terminando 'Havemos de Lá Chegar' ou 'Louco Por Ti' com os maiores gritos rock n' roll do dia, apresentando-se como «um monólogo musical» e pedindo aos fãs (como Luís Severo, que encheu o direto de corações e comentários emocionados) para que fizessem «o favor de ser felizes». Uma felicidade que Samuel Úria transformou mais tarde em ternura, tocando 'Mãos' (lembrete: lavem-nas), 'Fica Aquém' ou 'Teremos Sempre Paris', pelo meio dando a conhecer um tema novo e dedicando 'É Preciso Que Eu Diminua' ao falecido Xico da Ladra.

Encarregue de abrir as hostes, Bárbara Tinoco não escondeu o nervosismo, mas encantou com temas como 'Outras Línguas' e 'Antes Dela Dizer Que Sim', numa guitarra que, disse, lhe foi emprestada por Miguel Araújo. André Henriques abandonou momentaneamente os Linda Martini para tocar as canções que compõem o seu primeiro disco a solo, e que literariamente não fogem àquilo que já lhe conhecemos na banda. E antes de Boss AC houve também quem tivesse de lançar alguns olhares à família: Elisa Rodrigues, cujo filho bebé acordou a meio do concerto (que contou com um stream de um “convidado especial”, Feodor Bivol, numa espécie de Inception do streaming), e Filipe Gonçalves, cuja filha, Maria, berrou desalmadamente quando o músico afirma que iria tocar uma canção a ela dedicada. Buba Espinho, cujo lag não deixou perceber grande coisa do concerto, o rapper algarvio Domi e Branko, com o after que se exigia, fecharam o cartaz do primeiro dia.

Amanhã, cá estaremos novamente de olhos postos no ecrã. E no futuro. Entre os alinhavados estão nomes como Tiago Nacarato, Filho da Mãe, André Sardet, Chico da Tina, Márcia e Noiserv, entre outros.