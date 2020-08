“O programa de televisão favorito da Europa vai viajar para o outro lado do oceano até aos Estados Unidos da América. O ‘The American Song Contest’ irá acontecer durante a época festiva de 2021″, lê-se num comunicado hoje divulgado na página oficial do Festival Eurovisão da Canção.

Segundo a organização do concurso, “a versão norte-americana do Festival Eurovisão da Canção irá colocar os artistas frente a frente com representantes de outros estados numa série de cinco a dez Competições de Qualificação, televisionadas, rumo às Semifinais e à Grande Final”.

Como preparação para a competição que será televisionada, a equipa de produção nos Estados Unidos irá criar uma academia, “um grupo que inclui profissionais da música sediados nos Estados Unidos, representativos de todos os géneros e origens”, acrescenta o comunicado.

“Estes elementos irão criar júris de artistas e notáveis da indústria musical que, com o público de cada região, irão selecionar talentos dos 50 estados norte-americanos para competir. Os representantes de cada estado podem ser artistas a solo, duplas ou bandas com, no máximo, seis elementos”, lê-se no comunicado hoje divulgado.