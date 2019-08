“Com o Castelo de Leiria em obras e com a consequente passagem do festival Entremuralhas para Extramuralhas”, realizando-se, pelo segundo ano, no centro de Leiria, “ficámos órfãos, ainda que circunstancialmente, do local que dava o epíteto de ‘festival gótico’ ao nosso evento”, explica o presidente da associação Fade In, Carlos Matos, responsável pela organização, em conjunto com a Câmara de Leiria.

O Mosteiro da Batalha, “exemplo maior da arquitetura gótica na região centro, sendo palco da abertura, volta a legitimar o cognome do evento”, antecipando Carlos Matos um espetáculo “tão idílico quanto o local que o acolhe”.

À décima edição, o organizador realça o percurso do Entremuralhas/Extramuralhas: “É uma história de mudanças e de novos paradigmas. Ajudámos as pessoas a relacionar-se com o ‘novo’ e com o ‘diferente’ de forma natural. Isso ainda é mais significativo e relevante se tivermos em conta que Leiria tinha, até há pouco anos, o ‘estigma’ de ser uma cidade demasiado conservadora”.

O festival gótico tornou a cidade “vanguardista, tolerante, inventiva, estética, arrojada, participativa e com uma saudável margem de irreverência”, chamando a Leiria visitantes de todo o mundo.

Para Carlos Matos o Entremuralhas/Extramuralhas tem sido “uma história extraordinária”, também porque tem permitido “fazer um festival ‘apenas’ com bandas e artistas dos quais somos fãs”, e que “não se veem ao vivo em mais nenhum lugar em Portugal”.

Nos primeiros anos concentrado no Castelo de Leiria, com lotação limitada a 737 espectadores por dia, o evento rapidamente se tornou referência internacional.

“Sabíamos que tínhamos argumentos suficientes para ser um festival de culto ou de nicho. A projeção e o sucesso que o nosso festival tem desde a sua primeira edição deve-se, sobretudo, ao conjunto de singularidades que o caracterizam. E isso, de facto, enche-nos de orgulho!”, disse Carlos Matos.