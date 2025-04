O Dia de Lapu-Lapu, celebrado a 27 de abril nas Filipinas, homenageia Lapu-Lapu, o chefe tribal (ou Datu) de Mactan, que ficou famoso por ter resistido à colonização espanhola e derrotado o explorador português Fernão Magalhães na Batalha de Mactan em 1521.

Lapu-Lapu é considerado um dos primeiros heróis filipinos porque defendeu a sua terra contra a invasão estrangeira. A batalha é simbólica da luta filipina pela soberania e pela liberdade.

Fernão de Magalhães propôs inicialmente ao rei D. Manuel I uma expedição para encontrar uma nova rota marítima para as "Ilhas das Especiarias", navegando para oeste. Após a recusa portuguesa, ofereceu os seus serviços a Carlos I de Espanha, que aceitou financiar a viagem.

Em 1521, já ao serviço de Espanha, chegou às Filipinas e tentou submeter vários líderes locais ao domínio espanhol e ao cristianismo. No entanto, o chefe Lapu-Lapu, da ilha de Mactan, resistiu e, na Batalha de Mactan, derrotou e matou Fernão Magalhães. Assim, apesar de ser português, Fernão de Magalhães foi visto nas Filipinas como um invasor espanhol.

A sua morte teve grandes consequências para a expedição. Sem comandante, a frota ficou desorientada e sofreu novas baixas, com vários homens a serem mortos ou capturados. A liderança passou a ser disputada entre os oficiais restantes, e o objetivo inicial da missão — encontrar uma nova rota para as especiarias — transformou-se num esforço de sobrevivência. Apesar das dificuldades, a expedição decidiu prosseguir.

Por fim, foi sob o comando de Juan Sebastián Elcano que a expedição conseguiu completar a primeira viagem de circum-navegação da história. Embora Fernão Magalhães não tenha sobrevivido para ver a conclusão da viagem que idealizou, o seu papel foi fundamental para a realização desse feito histórico.

A sua morte nas Filipinas simboliza não só os perigos das explorações marítimas da época, mas também as primeiras resistências locais às tentativas europeias de colonização.

Há uma lenda que diz que, após matar Fernão de Magalhães, Lapu-Lapu lançou uma maldição sobre qualquer estrangeiro que tentasse conquistar a sua terra. Por isso, alguns acreditam que os numerosos desafios e dificuldades enfrentados pelos colonizadores nas Filipinas têm origem nesta maldição ancestral.

Hoje, o Dia de Lapu-Lapu não é apenas sobre a Batalha de Mactan, é um símbolo do orgulho nacional filipino e da luta pela liberdade. Em 2017, o então presidente Rodrigo Duterte oficializou esta data como feriado nacional especial (embora em algumas regiões não seja feriado obrigatório).

Uma das principais celebrações acontece em Mactan, na cidade de Lapu-Lapu, onde se reencena a Batalha de Mactan com atores vestidos como guerreiros locais e soldados espanhóis da época. A encenação é cheia de dramatismo e atrai tanto turistas como locais. Além disso, realizam-se cerimónias junto à estátua gigante de Lapu-Lapu, com discursos oficiais, desfiles e ofertas de flores.

A figura de Lapu-Lapu é tão reverenciada que é conhecido como o primeiro herói filipino. Alguns filipinos até sugerem que deveria ser promovido a "primeiro Presidente" ou "defensor da soberania filipina" em revisões históricas. Há ainda festivais culturais com danças tradicionais, música, feiras de artesanato e concursos de culinária típica para celebrar o espírito de resistência e identidade filipina.

Era isso que hoje se celebrava no festival de Lapu Lapu, em Vancouver, quando um atropelamento em massa aconteceu. A comunidade filipina no Canadá tem crescido rapidamente, impulsionada por elevados níveis de imigração e uma taxa de natalidade significativa entre os filipinos nascidos no país. Projeções indicam que, até 2041, a população filipina no Canadá poderá ultrapassar os dois milhões .​ A comunidade é conhecida pelo seu forte envolvimento em setores como a saúde, serviços sociais e educação, e mantém uma presença cultural ativa através de festivais, igrejas e associações comunitárias.