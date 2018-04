Na 18.ª edição do FIMFA, “a imagem serve de mote inspirador para a exploração desta linguagem em todas as suas vertentes, desde projeções de vídeo a manipulação em tempo real, e mecanismos desenhados artesanalmente convivem com a tecnologia mais atual, em constante dialética com a marioneta, o corpo, a sombra e o objeto”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

O festival irá decorrer nos teatros municipais Maria Matos e São Luiz, no Teatro Nacional D. Maria II, no Teatro do Bairro, no Teatro Taborda, na Cinemateca Portuguesa e no Museu Nacional do Teatro e da Dança.

Este ano, o espetáculo de abertura fica a cargo dos espanhóis Agrupación Señor Serrano. O grupo leva ao palco do Maria Matos, de 03 a 05 de maio, “Birdie”, “um espetáculo multimédia com vídeo em direto, que propõe uma abordagem original ao filme ‘Os Pássaros’, de Alfred Hitchcock”.

O espetáculo de encerramento acontece no São Luiz, com apresentações entre 18 e 20 de maio. “Os americanos Manual Cinema apresentam-se pela primeira vez em Portugal com “Ada/Ava”, uma história onírica, fantástica e emocionante, acerca de duas irmãs que construíram tudo juntas e que a vida separa”, adianta a organização.