O Festival Internacional de Música do Marvão (FIMM) começa na sexta-feira e, até dia 29, a programação prevê 40 concertos e uma “participação recorde de artistas portugueses”.

Nesta 5.ª edição do FIMM participam 300 músicos de 20 nacionalidades e são esperados "mais de seis mil visitantes".

Na sexta-feira, a Orquestra Estatal de Atenas abre o festival, em estreia nacional, dirigida por Christoph Poppen, sendo solistas a soprano Juliane Banse e a violinista Veronika Eberle. O programa será inteiramente preenchido por composições de Antonín Dvorák, designadamente o Concerto para violino, a “Canção da Lua”, da ópera “Rusalka” - interpretada em português -, e a Sinfonia n.º 8.

Na apresentação do FIMM em Lisboa, o maestro Christoph Poppen, que assume a direção artística do festival com a sua mulher, a soprano Juliane Banse, afirmou que o "Marvão [no Alto Alentejo] é um cenário perfeito" para o festival, dada "a beleza da natureza, da arquitetura e o silêncio".

créditos: Festival Internacional de Música do Marvão

Os concertos distribuem-se por vários locais: Marvão, Portalegre, Santo António das Areias, Galegos, Escusa, Quinta dos Olhos d’Água, complexo arqueológico romano de Ammaia, além do vizinho município espanhol de Valência de Alcântara, onde atuam a Orquestra Estatal de Atenas, a Filarmonia das Beiras e o Coro Gulbenkian.

Este ano, o festival chega também, pela primeira vez, à vila próxima de Castelo de Vide.

Pela primeira vez, a organização vai garantir transporte gratuito de ida e volta entre Lisboa e o Marvão, para aqueles que queiram ir assistir ao festival nos dias 20, 21, 28 e 29 de julho. O autocarro parte da Gare do Oriente e está identificado com o logótipo do FIMM. Na sexta-feira, dia 20, a partida é às 14h e o regresso às 22h30; nos dias 21 e 28, a partida é às 10h e o regresso às 22h30; e, no dia 29, o autocarro parte às 10h e regressa às 21h30. O bilhete para o festival pode ser comprado no destino.

O trânsito vai estar condicionado no município, durante o festival, a residentes na vila, fornecedores, hóspedes, viaturas de segurança e socorro, veículos FIMM e veículos híbridos ou elétricos.

Um programa diversificado

O assessor artístico do FIMM, Bernardo Mariano, realçou, em declarações à Lusa, a “participação recorde de artistas portugueses, quase todos distinguidos no Prémio Jovens Músicos RTP/Antena 2 e que se apresentam a solo, em música de câmara ou com orquestra”.

“Uma ocasião muito especial no festival será uma dupla sessão na cisterna do Castelo de Marvão, com os quatro antigos elementos do lendário Hilliard Ensemble [1974-2014], que aceitaram voltar a reunir-se, excecionalmente, para esta participação no dia 28, ao final da noite”, disse Bernardo Mariano.

Christoph Poppen gravou com os quatro antigos elementos do Hilliard Ensemble o CD "Morimur".

Outro destaque é a participação do maestro António Victorino d’Almeida, que vai acompanhar ao piano a cantora austríaca Erika Pluhar - com quem soma décadas em parceria -, no dia 24 de julho, no concelho vizinho de Castelo de Vide, na Fundação N.ª S.ª da Esperança.

Tal como nas edições anteriores, da programação faz parte um concerto de fado, este ano com Rodrigo Costa Félix, que atua no dia 21 à noite na cisterna do castelo, acompanhado por Mário Pacheco, à guitarra portuguesa, José Quaresma, à viola, e João Penedo, no contrabaixo.

O Coro Gulbenkian apresenta o Requiem de Mozart, acompanhado pela Orquestra de Câmara de Colónia, sendo solistas Carolina Ullrich (soprano), Roxana Constantinescu (contralto), Martin Mitterrutzner (tenor), Andreas Mattersberger (baixo), sob a direção de Poppen, no dia 26, na igreja do Convento de N.ª S.ª da Estrela, em Marvão.

Outro destaque é a participação do Officium Ensemble em dois programas: um de polifonia antiga, sob a direção de Pedro Teixeira, no Convento de N.ª S.ª da Estrela, em que, entre outras peças, interpreta a Missa Pro Defunctis, a oito vozes, de Duarte Lobo; e outro, acompanhando Orquestra do Festival e solistas, numa missa de Joseph Haydn, no dia 29, neste mesmo espaço religioso.

Da programação prevista consta a atuação do Trio Pangea, no dia 21, na igreja de S. Tiago, em Marvão, com um programa que contempla o Trio com piano em si menor, de José Vianna da Motta, compositor que nasceu há 150 anos, o Trio com piano, de Alexandre Delgado, e o Trio n.º 1, de Robert Schumann.

A programação também inclui conferências, iniciativas para crianças, encontros gastronómicos - um deles com o 'chef' alemão Thorsten Gillert, no dia 24, com a participação do Novus String Quartet.