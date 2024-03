Celebra-se, a 21 de março, o Dia Mundial da Poesia. E é nessa data que o Festival Internacional de Poesia do Porto (FIPP) tem início, "através de uma ação mediática, que destaca a poesia em locais públicos da cidade".

Nesse sentido, vão existir "pontos de contacto digitais espalhados pela cidade", para celebrar a poesia, "através da exibição de videoclipes animados com poemas em superfícies digitais da cidade".

"Ao introduzir poemas em locais de grande circulação, incentiva-se o envolvimento do público de forma, proporcionando assim uma antevisão do FIPP, despertando a curiosidade e inspirando o público", é ainda explicado.

O Festival Internacional de Poesia do Porto é "organizado pela Poetria, uma conceituada livraria de poesia e teatro situada no coração histórico do Porto" e surge este ano como uma forma de "afirmar a poesia como uma forma de arte contemporânea", tendo também como objetivo "fomentar novas perspetivas e inovações neste âmbito artístico".

"O Festival ambiciona fortalecer a relação entre a poesia e outras formas de expressão artística, criando assim uma dinâmica cultural vibrante e diversificada. Através de parcerias estratégicas com instituições culturais, entidades locais, artistas nacionais e internacionais, o festival aspira a alcançar um público vasto e variado, envolvendo-o na experiência da poesia em todas as suas formas e diferentes manifestações", é explicado.

Para esta primeira edição, o tema será "Ruir", "explorando não somente a ideia de colapso, mas também de renovação". Há ainda uma parceria com a região da Galiza, "escolhida por realçar laços linguísticos, históricos e culturais partilhados com o Norte de Portugal".

A organização dá ainda a conhecer que "durante o decorrer do festival será criada uma plataforma na qual artistas, performers e outros participantes irão dar vida ao conceito do festival através de diversas atividades". Mas o FIPP não termina neste mês em que mais se fala de poesia: "o evento principal está agendado para acontecer de 24 a 27 de outubro de 2024".